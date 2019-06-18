Turan Bulutçu MYO'da mezuniyet coşkusu

Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu 13. Dönem mezunları,düzenlenen görkemli törende kep fırlatarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

Mezuniyet töreni, mezun öğrenciler ve öğretim elemanlarının yürüyüşüyle başladı. Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim üyesi Fikret Uslucan Mezun olan öğrencileri kutlayarak "bütün velilerimizi kutluyoruz vatanımıza milletimize böyle tertemiz evlatlar yetiştirdikleri için. Okul öğrencilere bir yere kadar bir şeyler katabilir. Bundan sonraki süreçte kişi kendi donanımını yükselterek kazanabilir. Bu yüzden öğrencilerime şunu demek istiyorum, kuzucuklarım bugün öğrencilik hayatınız bitmedi. Asıl bugünden sonra başlıyor öğrencilik hayatınız. Sizin gibi aynı birçok insan da diploma var, sizi sıkı bir rekabet bekliyor. Bütün öğrencileri canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Laborant ve Veteriner Sağlık Programı okul birincisi Sema Comart "hepimiz çok büyük bir heyecan paylaşıyoruz. Zorlu ve bir o kadar da emek isteyen 2 yılı, acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. Üzerimizde emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Alucra kapalı spor salonunda 15 Haziran Cuma günü yapılan mezuniyet törenine AlucraKaymakamı Aydın Göçer, Alucra Belediye BaşkanıSuat Aybar, Alucra MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fikret Uslucan protokol üyeleri, üniversite akademik ve idari personeli ileailelerkatıldı.

Konuşmaların ardından üniversiteden birincilikle mezun olan Sema Comartmezuniyet kütüğüne plaka çaktı. Öğrencilerin hazırlamış olduğu folklor gösterisi yapıldı. sergilendi. Tören sonunda öğrenciler 10 'den geriye doğru sayarak keplerini coşkulu bir şekilde fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.