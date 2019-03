Turan Çiftinden Örnek Davranış

Kaynak: İHA

Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan Ender ve Ayşegül Turan çifti, sokak köpeklerini her gece kendi elleriyle besliyor.Yaklaşık bir yıl önce Edremit ilçesine bağlı Memur-Sen TOKİ'ye gelen Turan çifti, sokak köpeklerinin aç ve soğukta kaldığını görünce harekete geçti. İlk olarak sokak köpekleri için bir baraka yapan Turan çifti, daha sonra onları beslemeye başladı. Yaklaşık üç aydır her akşam sokak köpekleri için evlerinde mama hazırlayan çift, gece karanlığında sokakları dolaşarak belli noktalara hazırladıkları mamayı bırakıyor.Sokak hayvanlarının aç ve soğukta kalmalarına vicdanlarının el vermediğini ifade eden Ender Turan, "Bir akşam eşim camdan dışarı baktığında karda yatan köpekleri görünce üzüldü ve benden bir baraka yapmamı istedi. Ben de köpekler için bir baraka yaptım ve içine strafor koydum. Sonra süreç içerisinde köpeklerin kışın donmamak için yemeğe ihtiyacı olduğunu ve bunun barınaktan bile önemli olduğunu öğrendik. Aralık başında barınak yaptık ve bu barınak başta olmak üzere Memur-Sen TOKİ'deki bazı noktalara yaptığımız mamaları bıraktık. Daha sonra belediye de bir baraka bıraktı. Şu anda her iki barınakta da yavrular var. Her gece onlara evde hazırladığımız mamaları getirip veriyoruz" dedi.Kar ve soğuk demeden her akşam sokak köpeklerine yem vermek için dışarı çıktıklarını dile getiren Turan, "Bunu severek yapıyoruz. Onlar da bizi görünce hemen barakalarından dışarı çıkıyorlar ve bizi karşılıyorlar. Bu çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.Köpeklerden korktuğu halde bunu severek yaptığını ifade eden Ayşegül Turan ise "Onları çocuklarımız gibi düşünüyoruz. Çünkü onlar da canlı. Hatta aç kaldıklarında onların çaresizliğini düşünüyoruz ve iç sesimizi dinleyerek mama veriyoruz. Onların tok olduğunu bildiğimiz için vicdanımız rahat bir şekilde yatıyoruz" şeklinde konuştu. - VAN