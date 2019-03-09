Turan'dan Kadınlara Sosyal Yaşam Alanı Müjdesi

Cumhur İttifakı AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, beraberinde Kadın Kolları Başkanı Gülnur Bayram ve ilçe yöneticileri ile birlikte Ünal Kızılağıl'ın sahibi olduğu Eren Tekstil işletmesini ziyaret etti. Turan, burada çalışan emekçi kadın personellere karanfil takdim ederek tüm çalışanların Kadınlar Günü'nü kutladı.

KADIN SOSYAL YAŞAM ALANI

Kadınların hayatın her alanında yaptıkları fedakarlıklarla ön plana çıkarak, annelik vasıflarıyla toplumumuzu şekillendirdiğini belirten Turan, "Yeni dönemde kadınlarımız için yapmayı planladığımız çok önemli projelerimiz var. Kadınlarımız için, sosyal ve kültürel alanların yanı sıra konaklama üniteleri, bisiklet ve yürüyüş parkurları, sosyal donatı alanlarını içerisinde barındıran Kadın Sosyal Yaşam Alanı projemizi hayata geçireceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler