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Turan İlteber Yalçın için mevlit okutuldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın geçen hafta hayatını kaybeden oğlu Turan İlteber Yalçın için mevlid-i şerif okutuldu.

23.10.2019 14:42Turan İlteber Yalçın için mevlit okutuldu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın geçen hafta hayatını kaybeden oğlu Turan İlteber Yalçın için mevlid-i şerif okutuldu.
MHP Genel Merkezi'ndeki mevlide, MHP genel başkan yardımcıları, MHP il ve ilçe teşkilatlarından çok sayıda partili katıldı.
Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'a bu süreçte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu evinde taziye ziyaretinde bulundu.
TBMM Başkanvekili Levent Gök, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Cemil Çiçek, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile çok sayıda siyasetçi MHP Genel Merkezi'ne gelerek taziye dileklerini iletmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Semih Yalçın, fuat oktay, MHP, Politika

Kaynak: AA

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