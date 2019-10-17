MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın kimdir?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu İlteber Yalçın ve arkadaşı Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düştü. Yalçın'ın oğlu olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Semih Yalçın, ikindi namazından sonra Ankara Karşıyaka mezarlığından defnedilecektir.

İLTEBER YALÇIN KİMDİR?

MHP'de 3 dönem milletvekilliği yapan ve şuan MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Semih Yalçın'ın 4 çocuğu vardır. İlteber Yalçın'ın annesinin adı Mükerrem Yalçın'dır. Abdullah Kutalmış, Ayyüce Erba ve Kamuren Beyza adında 3 kardeşi vardır. İlteber Yalçın da babası gibi MHP'ye gönül verdi. Çok göz önünde bulunmayan İlteber Yalçın, Yeni Düşünce adlı sitede köşe yazarlığı yapmaktaydı.

SEMİH YALÇIN KİMDİR?

Edip Semih Yalçın, Sivas'ın Gemerek ilçesinde 1958 yılında dünyaya geldi. Semih Yalçın, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsünde yapan Yalçın, doktorasını Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaptı. Semih Yalçın, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde yardımcı doçent, doçent ve profesör oldu.

Semih Yalçın, Dekan Yardımcılığı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yalçın'ın bilim, fikir ve siyasete dair 14 kitabı ve 49 tane de makalesi bulunmaktadır.

Semih Yalçın, 24. Dönemde Gaziantep, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA), Millî Savunma ve İçişleri Komisyonu Üyeliği yaptı. Semih Yalçın, şuan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yardımcılığını yürütmektedir.