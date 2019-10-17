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Turan İlteber Yalçın son yolculuğuna uğurlandı

Ankara Kalesi'nden düşerek hayatını kaybeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın son yolculuğuna uğurlandı.

17.10.2019 18:03Turan İlteber Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
Ankara Kalesi'nden düşerek hayatını kaybeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın son yolculuğuna uğurlandı.

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına, ailesinin yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP genel başkan yardımcıları Faik Öztrak ve Yıldırım Kaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP'li milletvekili, yönetici ve teşkilat mensuplarıyla diğer siyasi parti temsilcileri katıldı.

Turan İlteber Yalçın'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Karşıyaka mezarlığına dualar eşliğinde defnedildi. Törene gelenler taziyelerini kaybeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a iletti. Turan İlteber Yalçın evli ve 1 çocuk babası idi. - ANKARA

Semih Yalçın, Karşıyaka, Ankara, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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