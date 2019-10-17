Haberler » Güncel » Turan İlteber Yalçın son yolculuğuna uğurlandı

Turan İlteber Yalçın son yolculuğuna uğurlandı

Ankara Kalesi'nden düşerek hayatını kaybeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın son yolculuğuna uğurlandı.

17.10.2019 18:20Turan İlteber Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
Ankara Kalesi'nden düşerek hayatını kaybeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın son yolculuğuna uğurlandı.
Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına, ailesinin yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP genel başkan yardımcıları Faik Öztrak ve Yıldırım Kaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP'li milletvekili, yönetici ve teşkilat mensuplarıyla diğer siyasi parti temsilcileri katıldı.
Turan İlteber Yalçın'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Karşıyaka mezarlığına dualar eşliğinde defnedildi. Törene gelenler taziyelerini kaybeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a iletti. Turan İlteber Yalçın evli ve 1 çocuk babası idi.
(İHA)

Semih Yalçın, Karşıyaka, Ankara, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:43 Barış Pınarı Harekatı
20:42 Bolu'da D-100 kara yolundaki kaza ulaşımı aksattı
20:42 Trump: Milyonlarca hayat kurtulacak
20:42 Kamyonet uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
20:41 Bahçeli'den oğlunu kaybeden Semih Yalçın'a taziye mesajı
20:40 Trump'tan "Erdoğan-Pence" görüşmesi açıklaması
20:40 ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "Barış Pınarı Harekatına 120 saatliğine ara verilecektir"
17.10.2019 20:44:49