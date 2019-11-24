Haberler » Spor » Turan İnce: 'Maç berabere bitebilirdi' - Spor

Turan İnce: "Maç berabere bitebilirdi"

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'a 3-2 mağlup olan Osmanlıspor'da Teknik Sorumlusu Turan İnce, "Maç berabere bitebilirdi" dedi.

24.11.2019 19:14 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:19Turan İnce:
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'a 3-2 mağlup olan 'da Teknik Sorumlusu Turan İnce, "Maç berabere bitebilirdi" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Sorumlusu Turan İnce, "Bugün üzüldük. Bu zamana kadar Osmanlıspor 7-8 maç oynadı ama ilk yarıdaki kadar kötü oynamadı. Üzüntülüyüz oyuncularımızda ilk yarı kötü oynadıklarının farkındalar. İkinci yarı iyi başladık ve goller bulduk. Maç berabere bitebilirdi. Önümüzdeki maçlara bakıp önlemleri alacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Adana Demirspor, Osmanlıspor, Turan İnce, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
19:55 Ersan Parlatan: "Savaşarak 3 puanı sahiplendik"
19:46 Maçın ardından
19:40 Maçın ardından
19:37 Süper Lig oyuncularından kadına şiddete pankartlı tepki
19:36 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçından notlar
19:16 Göztepe, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti!
19:08 Roma, Brescia'yı 3-0 devirdi!
18:45 Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
18:00 Gomis'in takımı El Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
17:56 Fenerbahçe, Malatyaspor karşısında! Canlı anlatım
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
07:34 Güzel oyuncu Müge Boz, ilk bebeğini kucağına aldı
23:24 Önder Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur
24.11.2019 19:56:43