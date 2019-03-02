Turan, "Kandıra'yı Ortak Akılla Yöneteceğiz"

Bir yandan SKM programlarına katılan diğer taraftan seçim beyannamesine son şeklini vermeye çalışan Cumhur İttifakı ve AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, ilçenin dinamikleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Adayı Turan, bu kez meclis üyesi adayı Hayri Çelik'in ev sahipliğinde Ayyıldız Lokantası'nda düzenlenen toplantıda ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu. Başkan Adayı Turan'ın İlçe Başkanı Erol Ölmez ile katıldığı etkinliğe ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

YOĞUN İLGİ GÖSTERDİLER

Ayyıldız Lokantası'nda gerçekleşen toplantıya İZ-KAN-DER Başkanı Ömer Özkan, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Kırmızı Et Balık Kooperatifi Başkanı Ahmet Balık, Kandıra Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İlker Sert, Kandıra Süt Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Recep Şahin, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Sebahattin Kabasakal, Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şube Başkanı Mustafa Satılmış, Seyitaliler Kooperatifi Başkanı Rahmi Üresin, Teksen Kooperatifi Başkanı Mehmet Türk, Esentepe Kooperatifi Başkanı Sinan Emre ve Araman Kooperatifi Başkanı Orhan Araman katıldı.

EN ÖNEMLİ ZENGİNLİĞİMİZ

Kandıra'yı yarınlara hazırlayacak olan projelerinin hazır olduğunu belirten Başkan Adayı Turan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı konuşmasında, "Cumhurbaşkanımızın da her fırsatta işaret ettiği gibi gönül belediyeciliği bizim en önemli şiarımız.Bununla birlikte gönül belediyeciliğini hizmet belediyeciliğimizle pekiştirerek Kandıra'mız için çalışacağız. Bu noktada en büyük yardımcımız ise STK'larımız olacak. Belli aralıklarla toplantılar düzenleyerek, sizlerin fikirlerinden yararlanacağız. Sivil toplum kuruluşlarımız bizim en önemli zenginliğimiz. Kandıra'mızı ortak akılla geleceğe hazırlayacağız." dedi.

Kaynak: Bültenler