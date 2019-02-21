Turan Karaman: Yatırımlarımız Devam Ediyor

2020 vizyonu doğrultusunda büyüme hedeflerine ulaşmak için planladığı yatırımları kesintisiz olarak sürdürmeye devam eden TK ilaç kurucusu iş adamı Turan Karaman, Türkiye ekonomisine olan güvenini her türlü konjonktürde istihdama destekle ortaya koyuyor.

"Yatırımlarımız devam ediyor"

Turan Karaman yaptığı açıklamada, Türkiye ve sektörüne güvendiklerini ve de inandıklarını kaydetti. Karaman, "Bu inancımızı uzun yıllar boyunca her koşulda, her konjonktürde üretimle, yatırımla ve istihdamla ortaya koymuş bir şirketiz. Mevcut şartlar karşısında da hiçbir planımızı ertelemedik, yatırımlarımız son hız devam ediyor." dedi.

Kaynak: Bültenler