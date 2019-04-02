Turan Kılınç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Bolu belediye başkan adayı Turan Kılınç oldu. Saadet Partisi adayı Turan Kılınç, Bolu belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Bolu belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Bolu belediye başkan adayı Turan Kılınç ile ilgili seçim sonuçları ve Bolu belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Bolu belediye başkan adayı Turan Kılınç oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Bolu belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Bolu aday yarışı ve Bolu seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Bolu Seçim Bilgileri

Bolu belediyesi için toplam sandık sayısının 354 olduğu belirlendi.

Bolu belediyesi için açılan sandık sayısının ise 353 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Bolu belediyesi için katılım oranının ise % 85,55 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Bolu toplam seçmen sayısının ise 113.924 olduğu belirlendi.

Bolu belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 97.465 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Turan Kılınç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Bolu belediye başkan adayı olarak gösterilen Turan Kılınç, Bolu yarışında % 1,58 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Turan Kılınç toplamda 1.488 adet oy sayısına ulaştı.

Turan Kılınç Kimdir?

1979 yılında Sivas'da doğmuştur. İlk ve ortaokulu Sivas'da, liseyi Tokat'ın Turhal ilçesinde bitirdi. 1998 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Universitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümüne başladı. 2002 yılında mezun olarak aynı yıl öğretmenlik görevine başlayan Kılınç 2007 yılında yürütmüş olduğu sivil toplum örgütü görevlerindeki yoğunluk sebebiyle görevinden istifa etti. 2007 yılında medya alanında ticari hayatına başlayan Turan Kılınç, bugün medya, inşaat ve gıda alanındaki yatırımlarıyla ticari hayatına devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Saadet Partisi Bolu belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.