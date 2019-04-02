Turan Tekbay Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız SAKARYA SERDİVAN belediye başkan adayı olan Turan Tekbay isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA SERDİVAN ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Turan Tekbay isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız SAKARYA SERDİVAN adayı Turan Tekbay kimdir? Bağımsız SAKARYA SERDİVAN adayı Turan Tekbay yüzde kaç oy aldı?

Turan Tekbay Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız SAKARYA SERDİVAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Turan Tekbay SERDİVAN ilçesinde % 0,64 oranında oy almıştır. SERDİVAN ilçesinde % 0,64 oranında oy olan Turan Tekbay adlı Bağımsız adayı toplamda 461 adet oy sayısına ulaştı.

SAKARYA SERDİVAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.