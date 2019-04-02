Turan Turgay Hatinoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ARTVİN ARHAVİ belediye başkan adayı olan Turan Turgay Hatinoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ARTVİN ARHAVİ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Turan Turgay Hatinoğlu isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ARTVİN ARHAVİ adayı Turan Turgay Hatinoğlu kimdir? Bağımsız ARTVİN ARHAVİ adayı Turan Turgay Hatinoğlu yüzde kaç oy aldı?

Turan Turgay Hatinoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ARTVİN ARHAVİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Turan Turgay Hatinoğlu ARHAVİ ilçesinde % 1,62 oranında oy almıştır. ARHAVİ ilçesinde % 1,62 oranında oy olan Turan Turgay Hatinoğlu adlı Bağımsız adayı toplamda 146 adet oy sayısına ulaştı.

ARTVİN ARHAVİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.