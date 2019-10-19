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Turan ve İskenderoğlu'ndan 'Muhtarlar Günü' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 'Muhtarlar Günü' dolayısıyla ortak mesaj yayımladı.

19.10.2019 09:53Turan ve İskenderoğlu'ndan 'Muhtarlar Günü' açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 'Muhtarlar Günü' dolayısıyla ortak mesaj yayımladı.

"Muhtarlarımız; vatandaşlarımıza dokunan, ihtiyaçlarını en iyi bilen, devletin yereldeki en kuvvetli temsilcileridir" diye başlayan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu bilinçle Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere sürekli muhtarlarımızla bir araya gelmekte, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılık bulması adına gayret göstermekteyiz. Önümüzde seçimsiz geçecek 4 yıllık süreçte de genel ile yerel uyum içinde, muhtarlarımızla daha güçlü bir koordinasyon içinde icraatlarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Kutlu bir görev icra eden, hizmetlerimizin köylerimize, mahallelerimize ve vatandaşlarımıza ulaşılmasına aracılık eden, başta Çanakkaleli muhtarlarımız olmak üzere, tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyoruz." - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

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