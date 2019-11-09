Haberler » kultur-sanat » 'Turandot' operası yeniden sahnede - Haber

"Turandot" operası yeniden sahnede

İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin ölümsüz eseri "Turandot" operası, yoğun istek üzerine 23 Kasım'da son kez Ankaralı seyirciyle buluşacak.

09.11.2019 09:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:16
İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin ölümsüz eseri "Turandot" operası, yoğun istek üzerine 23 Kasım'da son kez Ankaralı seyirciyle buluşacak.
Prömiyeri 16 Mart 2019'da kapalı gişe oynanan "Turandot" operası, temsili izleyemeyen Ankaralı sanatseverlerden gelen yoğun istek üzerine yeniden sahnelenecek.
Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek; Pekin'de yaşayan Çin prensesi "Turandot" ile Moğol Prensi "Calaf"ın aşkını anlatan eserin başrolünde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan yer alacak.
Eserde orkestra, koro, solistler, çocuk korosu ve bale sanatçıları da aynı anda sahnede olacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası şef Antonio Pirolli yönetiminde, Timur rolünde Şafak Güç'e, Turandot rolünde Feryal Türkoğlu'na, Calaf rolünde Murat Karahan'a, İmparator rolünde Cem Akyüz'e, Liu rolünde Tuğba Dekak'a Saray Görevlileri Ping, Pong, Pang, rollerinde ise Çetin Kıranbay, Arda Doğan ve Emre Akkuş'a eşlik edecek.
Operanın dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Savaş Camgöz tarafından yapıldı.

Giacomo Puccini, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
09:16 "Turandot" operası yeniden sahnede
08:48 Gümbür Gümbür Gelen 'Baba Parası'
02:42 Avusturya'da "Boğaziçi'nden Mavi Tuna'ya" konseri
02:26 Avusturya'da "Boğaziçi'nden Mavi Tuna'ya" konseri
20:46 Nevşehir'de "Aşık Veysel'den Esintiler" etkinliği
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 11:11:43