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Turanlı'dan kadınlara karanfil

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla kadınların kadınlar gününü kutlayarak karanfil takdim etti.

08.03.2020 14:16
Turanlı'dan kadınlara karanfil
Adıyaman 'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla kadınların kadınlar gününü kutlayarak karanfil takdim etti.

Turanlı, Kahta Devlet Hastanesinde çalışan kadınları, hastanede yatan hastaları ve toplu taşıma araçlarında bulunan kadınları da ziyaret ederek karanfil dağıttı.

Turanlı, "Doğduğumuz andan ölümümüze kadar hayatımızın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli annelerimizin, kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutlarım.

Milletlerin gelişmesinde ve ilerlemesinde büyük rolü olan kadınlarımızın topluma katkıları, tarihimizde kazanmış olduğumuz zaferlerle de çok büyüktür. Bu anlamda dünyanın hiç bir yerinde görülmemiş fedakarlıklarla tarihimize damga vuran kadınlarımızın hakları çok fazladır. Dinimizde de kadınların yeri her zaman öndedir. Kadınlara şiddet ve cinayetlerin son bulması dileği ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlarım" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : İbrahim Yusuf Turanlı, Dünya Kadınlar Günü, Adıyaman, Kahta, Güncel
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