14.06.2019 14:19
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Turanlı'ya güvenlik görevlilerinin sorunlarını aktardılar

Turanlı

Türk İş'e bağlı Güvenlik İş Sendikası Zonguldak İl Başkanı Serbay Alkan ve Başkan Yardımcısı Bilgin Kalafatoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Türk İş'e bağlı Güvenlik İş Sendikası Zonguldak İl Başkanı Serbay Alkan ve Başkan Yardımcısı Bilgin Kalafatoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Zonguldaktaki özel güvenlik görevlilerinin sıkıntı ve sorunlarının sıcak ve samimi bir ortamda konuşulduğu ziyarette Emniyet Müdürü Turanlı, özel güvenlik görevlilerinin her zaman yanında olacaklarını belirtti. Turanlı, yapılacak olan toplumsal çalışmaları destekleyeceklerini ifade etti.

İl Başkanı Alkan da Emniyet Müdürü Turanlı'nın engin tecrübelerinden ve fikirlerinden yararlanmak istediklerini, ziyaretin çok verimli geçtiğini ve Turanlı'nın ilgi, alakalarından dolayı şükranlarını sunduğunu belirtti. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Zonguldak İl Emniyet Müdürü, Türk İş, Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak, Güncel

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