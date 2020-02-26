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Türbede kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

Batman'da türbede kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

26.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:41Türbede kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
'da türbede kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Karayün köyü sınırları içerisinde yatır olarak bilinen bölgede kaçak kazı yapıldığı bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, "Batman İl Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yapılan alana operasyon düzenlenerek, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalanmıştır. Ekipler tarafından kaçak kazı alanında yapılan aramalarda 2 detektör, kazma, kürek ve jeolog kazı çekici ele geçirilmiştir. Kaçak kazı yapan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BATMAN

Jandarma, Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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