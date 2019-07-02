02.07.2019 18:14
Haberler» Güncel» Haber

Türbelerde temizlik çalışması yapılıyor

Türbelerde temizlik çalışması yapılıyor

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen türbelerde temizlik çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen türbelerde temizlik çalışması yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, hidrostatik yüksek basınçlı yıkama aracı ile türbelerde dış temizlik çalışması yapıldığını dile getirdiler.

Son olarak şehir merkezinde bulunan Mahmu-el Ensari ile Abuzer-el Gaffari Türbelerinde ve çevresinde temizlik çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan yetkililer, zarar vermeden yapılan bu temizlik işlemlerinin önümüzdeki günlerde de sürdürüleceğini belirtti. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:52   İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA YANGIN (2)
18:52   DHA YURT BÜLTENİ-22
18:51   Adana'da iş kazası: 1 yaralı
18:50   Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
18:49   Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - DÜZCE
18:49   Konya'da kaybolan zihinsel engelli çocuk bulundu
18:49   İSTANBUL-TURİSTLERİ DOLANDIRDIKLARI İDDİA EDİLEN TAKSİCİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST