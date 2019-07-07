07.07.2019 11:23
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Türbenin restorasyonu öğretmen tarafından yapılıyor

Türbenin restorasyonu öğretmen tarafından yapılıyor

Batman'ın Gercüş ilçesine 1 kilometre mesafede bulunan ve vatandaşların sık sık ziyaret ettiği türbenin restorasyonu bir öğretmen tarafından yapılmaya başlandı.

Batman'ın Gercüş ilçesine 1 kilometre mesafede bulunan ve vatandaşların sık sık ziyaret ettiği türbenin restorasyonu bir öğretmen tarafından yapılmaya başlandı.

Vatandaşların sık sık ziyaret ettiği Şeyh Gır Türbesi, Uğur Özmen isimli öğretmen tarafından restore ediliyor. Yaz tatiline girilmesi ile birlikte memleketi Gercüş'te kalan Uğur öğretmen vatandaşların ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmeleri için kolları sıvadı. İlçeye 1 kilometre mesafedeki türbeyi restore etme kararı alan Uğur Özmen, türbe etrafına taş ve tel örgü örerek türbeyi düzenleyip ziyaret edilebilir bir yer haline getirdi.

Uğur Özmen, "Amacım ilçe halkına ve vatandaşlara destek olmak. Yaz tatilini fırsat bilerek böyle bir işe başladım. Bu çalışmayı tamamen maneviyatım gereği yapıyorum" dedi. - BATMAN
Kaynak: İHA
Batman, Gercüş, Güncel

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