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TÜRÇEV'den Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen ile TÜRÇEV Genel Müdürü Murat Yiğitol ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

01.10.2019 13:13TÜRÇEV'den Başkan Çerçioğlu'na ziyaret
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen ile TÜRÇEV Genel Müdürü Murat Yiğitol ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Epikmen, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile TÜRÇEV arasında çevre bilincinin arttırılmasına yönelik şimdiye kadar yapılan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Çerçioğlu'nu ortaya koyduğu başarılı çalışmalar için de tebrik eden Epikmen, Başkan Çerçioğlu'na bir de plaket verdi.

Başkan Çerçioğlu ise TÜRÇEV yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve çevre bilinci oluşturmaya yönelik ortak çalışmanın devam edeceğini söyledi. - AYDIN

Rıza Tevfik, Türkiye, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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