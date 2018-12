Türel: "Akıllı Kent Hedefine Ulaşıyoruz"

04 Aralık 2018 Salı 15:17



'Antalya geleceğini konuşuyor' ATSO 4.0 Proje toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, akıllı kent uygulamalarının ulaşım, sağlık, güvenlik gibi bir çok alt başlığını Antalya'da hayata geçirdiklerini ve başarılı sonuçlar elde etmeye başladıklarını söyledi.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ATSO Başkanı Davut Çetin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal'ın da katıldığı 'Antalya geleceğini konuşuyor' ATSO 4.0 Proje toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 9 ay önce başlayan projenin bitiminde yol haritasının ve ana hatlarının belirlendiğini söyledi. Sanayi inkılabının toplumların yaşayışından, ülke politikalarına kadar geniş çaplı bir etki oluşturduğunu belirten Başkan Türel, "Ancak, günümüzde gelişen dijital teknoloji; iş yaşamı, eğitim - sağlık sistemleri ve ekonomik hayat başta olmak üzere her alanda yaşamımızı değiştirmekte bize yeni bir kapı aralamaktadır. Dijital dünyanın hayatın her alanına girmesi sanayi inkilabının etkilerinden daha az değildir. Bugün artık ağır sanayi konusunda yapılan çalışmalar kadar dijital dünyanın ana damarı olan minicik çipler de daha çok önem kazanmakta onların işlevselliği hayatın her alanını kolaylaştırmaktadır" dedi."Başarılı olduk"Başkan Türel, "Küreselleşme aşamasının en önemli argümanlarından biri olan bilişim alanında ve iletişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler yerel yönetimleri de şehirlerini dönüştürüp yeniden yapılandırmaya zorluyor. Kentlerin olağanüstü hızla gelişmesi, dijitalleşmeyle birlikte bütünsel sosyal yapıların ortaya çıkmasına yol açarken, belediyeciliğin önüne de yeni meydan okumalar getiriyor. Büyükşehir Belediyesinin dünyada challenge olarak adlandırılan bu yeni kavramın gerisinde kalmamak adına yaptığı çalışmaları bir çoğunuz yakından biliyorsunuz. Bugüne kadar dijitalleşmenin akıllı kent uygulamalarının bir çok alt başlığını Antalya'da hayata geçirdik ve başarılı sonuçlar elde etmeye başladık.""Yeni bir çağın başlangıcındayız"Akıllı kentleşme sürecindeki hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini anlatan Başkan Türel, "Ulaşımda, sağlıkta, güvenlikte, kısacası belediye hizmetlerimizde yeni bir dönem başlattık ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak etap etap bunları hayata geçirdik. İster akıllı kent, ister dijital kent, istersek 4.0 diyelim, yeni bir çağın başlangıç aşamasında olduğumuzu biliyor ve buna göre önlemlerimizi alarak, yolumuza devam ediyoruz. Yeni çağın bu yeni kültürüne vatandaşlarımızın da çok kısa sürede adapte olması bizleri sevindiriyor. Çok yakında tüm bu anlattıklarımızdan daha fazlası büyük bir hızla gündelik hayatımızın bir parçası haline gelecek. Bu nedenle Antalya'da kurumlar olarak hepimiz hedeflerimizi gözden geçirmeliyiz. Hep birlikte ortak bir yol haritası belirlemeli ve birlikte çalışarak ilerlemeliyiz. İşte Antalya 4.0 projeside bu ortak çalışmalarımızdan biri olarak öne çıkıyor" şeklinde konuştu. - ANTALYA