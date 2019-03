Türel: " Bu Kasetler Fetö Taktiği"

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Başkan Adayı Menderes Türel, sosyal medyada eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ile ilgili, "Ses kaydını, herkesin çok iyi bildiği ve FETÖ'nün kullandığı bir hesaptan yaptılar" dedi.Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2019 faaliyet yılı 3. Kahvaltılı Toplantısı Akra Hotel'de gerçekleştirildi. Toplantı moderatörlüğünü Wagner Kablo Yönetim Kurulu Başkanı ve ANSİAD Yüksek Danışma Kurulu Başkanı L. Hilmi Ünsal'ın gerçekleştirdiği toplantının konuğu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adalet ve Kalkınma Partisi Başkan Adayı Menderes Türel oldu. Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel'in vizyonu ve projelerini anlattığı toplantıya, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkan Yardımcısı Ali Eroğlu, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı Abdullah Erdoğan, ANSİAD Geçmiş Dönem Başkanı Mehmet Hacıarifoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, Ak Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel'in 10 yıl boyunca Antalya'ya verdiği hizmetleri ve seçim çalışmalarında vurguladığı 'Aşkla Yola Devam' sözlerinden yola çıkarak, "Bizler bu noktada seçildiğiniz takdirde projelerinizin hayata geçirilmesinde ANSİAD olarak her an göreve hazır olduğumuzu belirtir ve tekrar başarılar dileriz" dedi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel, sosyal medyada yayınlanan ve eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydıyla ilgili, "Bunlar klasik FETÖ taktiği. FETÖ'cü hesaplarından montaj kasetler yayınlıyorlar kaybedeceklerini anladıkları için. HDP'den umduğumu bulamayan CHP, FETÖ'ye sığındı. Yazık ya, hele hele bir kadına, bir başkanın eşi diye FETÖ'nün montaj kasetleriyle itham etmek yakışmaz. Benim edebimle söyleyebileceğim tek bir şey var, yazıklar olsun demektir" dedi. Seçimin son günlerinde siyasetin çirkin yüzünün görülmeye başlandığını kaydeden Başkan Türel, "Bu beni fevkalade üzüyor. Bunları 2004, 2009, 2014'te yaşadığım için son dakikada kaybedeceklerini anlayanlar çirkin siyasete, iftiralara başvuruyor. 2009'da da çok üzülerek dinlemiştim, o dönemki rakibim sayın Mustafa Akaydın benim için 'Valencia'da villası var' demişti. Ama rezil oldu. Değer mi seçimi kazanmak için bu iftiralara başvurmaya" dedi."Yakıştıramadım"İnsanlığın önemli olduğunu dile getiren Türel, "Biz insanlığımızı kaybetmedik. Her ne pahasına olursa olsun bana deseler ki 'Muhittin Bey'in ailesiyle ilgili şöyle bir montaj kaset yapacaksın, bu tarafta da sana seçimi hediye ediyorum' dönüp bakarsam şerefsizim. Yakıştıramadım, kendisiyle dost olarak görüşür, dost kabul ederdik. En güçlü adalet, milletin adaletidir, terazisidir. O yüzden tabii ki bunların yaşanmış olması siyasetin çirkin yüzü, maalesef geçmişte benim başıma gelenlerin bir tekrarı" dedi."Takdir Antalyalıların"Geçmişte bu tür iftiralardan medet umanların genellikle çaresiz kaldıklarını belirten Menderes Türel, "CHP'nin içinde FETÖ var diyen birtakım iddiaların doğru olduğunu teyiden görüyoruz işte. Kim yaptı onları da biliyoruz. Hiçbir şey gizli kalmaz. CHP'nin içinde önemli görevlerde olan arkadaşlarımızın bu işlere alet olmasını anlamak mümkün değil. Rakiplerimizi eleştirmişimdir, hizmetleri yok demişimdir ama bu gibi bel altı iftiralara seçimi kazanacak olsam dahi başvurmam. Bu yakışıksız tavırların takdirini inşallah Antalyalılar yarın sandıkta en güzel şekilde değerlendirecektir" diye konuştu. ANSİAD 3. Kahvaltılı Toplantısı, ANSİAD Başkanı Akın Akıncı ve Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Hilmi Ünsal'ın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel'e günün anısına plaket takdimiyle sona erdi. - ANTALYA