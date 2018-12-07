Türel'den Altınova'ya Müjdeli Haber

07 Aralık 2018 Cuma 17:07



07 Aralık 2018 Cuma 17:07

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez-Altınova'daki toptan ticaret alanlarını toplu işyerlerine dönüştürerek emsalinin de 0,60'tan 0,80'e çıkarılacağını belirtti. Türel, konunun 11 Aralık Salı günü Büyükşehir Meclisinde görüşüleceğini müjdelerken, bu kararın bölgenin gelişimine büyük katkı sağlayacağını söyledi.Kepez Altınova'nın 30 yıllık imar planı ve mülkiyet sorunu çözülüyor. Altınova'da tapularına kavuşan bölge halkının Nazım Planlamada yaşadığı sorun da ortadan kalkıyor. Mevcuttaki toptan ticari alanların imar planlarındaki durumu ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile birlikte Altınova Düden Camii bahçesinde vatandaşlarla buluştu. İmar Planları ile ilgili uzun bir yargı süreci geçirdiklerini anlatan Başkan Türel, "Bu nedenle yapmış olduğumuz imar planlarında doğal olarak ihtiyatlı davrandık. Yoksa birileri yine arı kovanına çomak sokup işi bozmak isteyecekti ki istediler. Hamdolsun aştık. Buralarda istediğimiz kalkınmayı yakalayabilmek için yeni adımlar atmamız lazım" dedi.Meclise geliyorAltınova yolunun 4 yıl önce açıldığını hatırlatan Türel, "Biz yolu açtık ama buralarda istediğimiz yatırım imkanını bulamadık. Demek ki yeni adımlar atmamız gerekiyordu. Bugün geldiğimiz noktada imar planlarımızdaki toptan ticaret alanlarını önümüzdeki hafta 11 Aralık Salı günü mecliste gündeme aldık. Görüşeceğiz ve 3-4 gün içinde tamamlayacağız. Fonksiyonel bir değişikliğe gidiyor toplu ticaret alanlarını şimdi toplu iş yerlerine dönüştürüyoruz. Yani Toptan ticaret alanlarında emsal 0,60 iken şimdi toplu iş yerlerinde emsal 0,80 oluyor. ve buralarda kalkınmanın, refahın daha da artması için büyük parsellerdeki yatırımların oluşması bölgenin geleceği açısından oldukça önemli. Dolayısıyla burada mülkiyet sahipleri parsellerini birleştirdikçe o büyüyen parseller biz buna ada bazlı imar diyoruz. Bazen daha büyük parsellere dönüştükçe emsal artışlarına da sahip olacaklar" diye konuştu.Menderes Türel, konuşmasına şöyle devam etti:"2 bin ile 10 bin metrekare arasındaki parsellerde emsal 0,80. 10 bin ile 20 bin metrekare arasındaki parseller 1 emsal. 20 bin metrekareyi geçtikten sonra emsal 1,20. Siz şimdiden mülkiyetleri birleştirmeye başlayın ki bu emsallerle buralara çok daha büyük yatırımlar gelsin. Arsalarınızın değeri 2-3 katına çıkacak inşallah. Böylelikle biz bu bölgede daha önceki imar planında yapılamayan bazı imkanları da sağlıyoruz. Katlı otopark, özel eğitim alanları özel sağlık alanı yani hastaneler. Eskiden bu bölgede yapılamıyordu. Artık bu yatırımlar bu bölgeye gelsin. Şimdi bunun önünü açıyoruz. Özel okul, özel hastane yapacak olan ne yapacak? Katlı otopark, toplu iş yeri yapmak isteyen ne yapacak, gelecek sizin kapınızı bir tıklayacak. İsterseniz ne yapacaksınız imkanı olan kendisi yapacak. Konutlarda da emsal 0.80 oluyor. Dolayısıyla şimdi biz bu bölgenin kalkınması için bu adımları Salı günü mecliste atıyoruz. Cuma günü devam meclisin de karar alacağız görüşülecek. Hepinizi bekleriz." - ANTALYA