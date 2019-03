Türel'den Böcek'e 20 Milyonluk Rant Sorusu

Kaynak: İHA

YÖRSİAD'ın konuğu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel , " Muhittin Böcek 'in kendi ailesine ait bir mülkiyetle belediyeye ait bir mülkiyeti takas yapmak suretiyle 20 milyon lira ekstra bir kazanç elde etmesinin nasıl bir kamu vicdanına dayandığını açıklaması kamuoyunun beklentisidir" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel , Yörük Sanayici ve İşadamları Derneği (YÖRSİAD) üyeleri ile bir araya geldi. Dernek üyelerine seslenen Türel, alt yapısını tamamlamış, 32 arıtma tesisi bulunan, 196 mavi bayrağı ile dünya birincisi olan, dünyanın en çok konaklamalı turist ağırlayan üçüncü kenti konumuna gelen Antalya 'nın artık depara kalktığı bir süreçte yeniden durmaya yeniden duraksamaya tahammülü olmadığını vurguladı.Görevde olmadıkları 2009-2014 arasında Antalya'nın 5 senede 15 sene kaybettiğini SÖYLEYEN Başkan Türel, "O dönem Antalya için bir fetret bir duraksama dönemidir. O yüzden 'Dünü hatırla yarını seç Antalyam' diye bir slogan kullandık. Bir şehir yatırımla büyür, işsizliğine yatırımla çözüm bulur. Biz Antalya'da şu anda sadece raylı sistemde 700 milyon liraya yakın bir yatırım yapıyoruz, 1500 kardeşimiz bu projenin içinde çalışıyor. Bu yatırımı yapmasaydık projede çalışan mimarı, mühendisi, işçisi belki işsizdi. O yüzden biz şimdi 359 proje, 20 milyar yatırım dedik. O projelerin içerisinde 70 bin kişiye iş alanından bahsediyoruz" dedi.Tarih 'ilk köprülü kavşaklar Menderes Türel döneminde yapıldı' yazacakAntalya vizyonunu ortaya koyuyorken huzur ve refah içerisinde bir Antalya dediklerini belirten Türel, şunları konuştu: "Kalkınan, zenginleşen Antalya diyoruz. Alt yapı artık gündemden çıktı şimdi işte Antalya'yı şaha kaldıracak vizyon projeleri konuşuyoruz. Göreve başladığımda Antalya'da raylı sistem yoktu. Nostalji tramvayı vardı. Hafif metro yoktu. Köprülü kavşakta yoktu. Manavgat 'ta, Serik'te Alanya da diyecekler ki ilk köprülü kavşak Menderes Türel döneminde yapıldı . Bu benim hayatımda taşıyacağım en büyük şereflerden biri. Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras. Bunları tarih yazacak. İster kabul etsin ister kabul etmesinler tarihin yazdıklarını kimse değiştiremez."Katlı kavşak sayısını 41'e, raylı sistem ağını 55 kilometreye çıkardıklarını anlatan Türel, "Artık hedefimizi büyüttük. Antalya'nın gündeminde Büyük Liman'dan Varsak ve Kundu'ya gidecek metro var. Bunlar biz olduğumuzda oluyor bu konuda iddialıyız. Kime sorarsanız sorun metroyu Menderes Türel mi yapar başkası mı yapar diye cevap Menderes Türel olur" diye konuştu.Televizyonda tartışmaya cesareti yok AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın CHP Adayı Muhittin Böcek 'e 'Menderes Türel sizi televizyonlara davet ediyor ama neden katılmıyorsunuz? Sorusunu yönelttiğini hatırlatan Başkan Menderes Türel, şöyle konuştu: "Kendisi mitinge çıkıp Menderes Türel'e hesap sormaya geliyorum diyor. Ben de seçimi beklemesin 'En güzel mahkeme halkın kantarıdır halkın önünde istediği kanalda gelsin bana hesap sorsun' dedim. Benim korkum yok ama maalesef kendisi buna cesaret edemiyor. Son 2 güne giriyoruz. Televizyon yayınları Cuma günü 24.00'ten sonra bitiyor. 48 saatten az kaldı. Kaçma Sayın Böcek Antalya'yı tartışalım. Şu damacana suyu bir tartışalım."Mal beyanını açıklaKendisinin mal beyanını her seçim öncesi olduğu gibi açıkladığını ancak Muhittin Böcek 'in açıklamaktan kaçındığını söyleyen Başkan Menderes Türel, şunları aktardı: "Özel hayatımız dahil hayatımızın örnek olması lazım. Bu benim özel hayatım kimse karışamaz diyorsan siyasetin içinde olmana gerek yok. Mal varlığımız da halk tarafından en iyi şekilde bilinmeli. Muhittin Beye açıkla diyorum, "Ben zaten Büyükşehir Belediyesine ilgili makamlara mal beyanımı verdim" diyor. O gizlilik içeren bir mal beyanıdır. Kapalı zarfın içinde kimse bilmiyor. Tarla içinden geldim, traktör tarla sürdüm diye fakir edebiyatı yaparken, mal beyanı açıklanırsa emlak kralı olduğunun ortaya çıkmasından mı çekiniyor. Biz bunları soruyoruz halk adına. Sadece Allah'la kendi arasında olan, kapalı zarfta gizli verilmiş bir mal beyanını 'Ben bunu Büyükşehir Belediyesi'ne zaten verdim' diyerek milleti kandırmanın alemi yok. Mal beyanını açıkla."Makam imtiyazıyla 20 milyonluk ekstra kazanç iddiası"Biz her şeyimizle şeffaf olmak zorundayız" diyen Türel şöyle devam etti: "Sosyal medyada gazetelerde yine Sayın Böcek'in kendi ailesine ait bir mülkiyetle belediyeye ait bir mülkiyeti takas yapmak suretiyle orada 20 daireyi ekstra bir kazanç elde etmesinin nasıl bir kamu vicdanına dayandığını açıklaması da kamuoyunun beklentisidir. Bunu açıklasın. Siz belediyenin bir mülkiyetini 18 uygulaması ile mezarlığın yanına götürüyorsunuz. Kendinize ait bir mülkiyeti de alıyorsunuz, yüzde 30-40 daha fazla imar hakkı olan belediyenin bu yerine taşıyorsunuz, takas yapıyorsunuz. Sayın Böcek cevap versin bunu yapmamış mı? Bunun yapıldığı aşikar. Efendim hukuksuz mu? Hayır hukuksuz olmayabilir ama bu makam imtiyazıdır. Makam imtiyazı kullanarak kendine ait mülkiyete 20 trilyon TL ekstra bir değer kazandırmak kamu vicdanına sığar mı sığmaz mı? Neden yaptı? Bunu hangi vicdanla yaptı? Bunu kendisinin elbette açıklamasını beklemek de Antalyalılar adına bizim beklentimizdir. Benimle ilgili ne varsa konuşsun. Öyle çalının arkasından konuşmasın. Biz her şeyimizin hesabını veririz."Notere tasdiklettim dediği projeleri de göstermiyorBaşkan Türel, tüm iş ve işlemleri biten, 5 yıldır üzerinde çalıştıkları kruvaziyer liman projesine de hemen seçim sonrası kazmayı vuracaklarını kaydetti. Türel, "Kruvaziyer liman benim projem taahhüttüm ben ondan hiçbir şekilde geri dönmüyorum. Ben kruvaziyer liman yapacağım dediğimde, CHP milletvekilleri meclise Antalya'ya yüktür Kruvaziyer Liman diye soru önergesi verdi. Şimdi Muhittin Bey, projelerimi aşırıyor diyorum ya boşuna demiyorum. Kruvaziyer Liman yapacağım demeye başladı. Notere de tasdikletmiş. ya şu noter belgesini de göremedim hala. Bir kaç sefer de davet ettim tasdiklettiğin projeleri bir göster diye belgesini daha gösteremedi" diye konuştu. - ANTALYA