Türel Hal Esnafını Ziyaret Etti: "Söz Verdik Fazlasını Yaptık"

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Toptancı Hal esnafını ziyaret etti. Esnafa sıcak çorba ve çay ikram eden Başkan Türel, Eski Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Urfalı vatandaşlarla bir araya geldi. Eşref Fakıbaba, kendi belediye başkanlığı döneminde Antalya'yı örnek aldığını belirterek, "Menderes bey ne yapıyor diye hep gözlerdim. Sayesinde Antalya müthiş gelişti" dedi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Toptancı Hali ziyaret etti. AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ile birlikte gece saat 02.00'de Toptancı Hal esnafıyla buluşan Başkan Türel, esnafa sıcak çorba, çay ve pişi ikramında bulundu. Esnafla sohbet eden Türel, hayırlı kazançlar diledi. Hal esnafı Başkan Türel'in ziyaretinden mutlu olurken, bol bol da fotoğraf çektirdi.Kimseyi ayırt etmedikBaşkan Türel, daha sonra, Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da katıldığı Urfalılar Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Bugüne kadar yaptıklarını ve yapacakları hizmetleri anlatan Başkan Türel, özellikle Fakıbaba'yı belediyecilikte örnek aldığını belirterek, kendi belediyecilik anlayışında da kimseyi ayırt etmediklerini söyledi. Başkan Türel sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimseyi diniyle, diliyle, mezhebiyle, inancıyla, ırkıyla hiçbir şekilde değerlendirmedik. Antalya'da tam siyaset dışı siyaset üstü bir Belediye Başkanlığı yapmaya çalıştım. Herkesi kucaklayan bir anlayışla yolumuza devam ettik. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki mahkeme kadıya mülk değil."Söz verdik fazlasını yaptık2014 yılında ne söz verdiyse yerine getirdiğini belirten Başkan Türel, "Hatta fazlasını yapmışız. Bir daha ki dönem metro yapacağız. Yer altı 25 kilometre. İzinlerini aldık. Raylı sistem iznini Ulaştırma Bakanlığı'ndan almak çok zordur ama biz aldık. İşsizliğin çözümü için de yatırımlar yapıyoruz. 359 projemizin içerisinde sadece Boğaçayı Projesi içinde 10 bin kişi iş sahibi olacak" dedi.Fakıbaba: 'Menderes başkan laf değil hizmet yapıyor'Eski Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba da belediye başkanlığı döneminde de Antalya ve Kayseri'yi hep örnek aldığını belirterek, "Antalya benim gelip 'Acaba ne yapıyor Menderes Bey?' diye hep gözlediğim arkadaşlarımdan birisi. Kalkınma yerelden olur. Ankara'dan bir şehir kalkınamaz. Kalkınırsa yerel kalkınır. Yani eğer bir belediye başkanı ben 5 yıl içerisinde 25 kilometrelik metro yapacağım diyorsa bu önemli bir vizyondur. Antalya müthiş gelişti. Menderes Bey'in lafla değil, ortaya koyduğu gerçek çalışmalar var. 5 yılda 44 kilometre hafif raylı sistem kolay bir iş değil. Menderes başkanımız Antalya'da yaşayan bütün insanları zenginleştirecek" dedi.Herkes yol yaparBir belediye başkanının işinin sadece kaldırım, yollar yapmak, ağaç dikmek olmadığını belirten Fakıbaba, "Artık öyle bir döneme girdik ki belediye başkanı istihdam sağlıyorsa, halkını zenginleştiriyorsa, daha temiz bir çevrede yaşatabiliyorsa çok önemli. Tarımı düşünüyorsa, bir başkan tamamdır. Artık herkes kaldırım ve yol yapabiliyor. Eski bir tarım bakanı olarak Antalya'nın tarıma ne kadar büyük destek sağladığını biliyorum. Turizm için yaptığı hizmetleri saymaya gerek yok. Bu yüzden Kazananın Antalya ve Türkiye olmasını diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA