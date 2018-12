Türel: "Ürettiğimiz Projeler ile Gelir Sağlıyoruz"

14 Aralık 2018 Cuma 17:00



14 Aralık 2018 Cuma 17:00

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği projeler ile belediyeye gelir sağlar hale geldiğine dikkat çeken Başkan Menderes Türel, "Ürettiğimiz projelerden elde ettiğimiz gayrimenkulleri belediyeye yatırım yapmak için gelire dönüştürüyoruz. Mirasyedi gibi harcamıyoruz" dedi.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayı devam meclisi, Belediye Başkanı Menderes Türel'in başkanlığında yapıldı. Meclis, 48 maddeyle açılarak önergeler bildirildi. Doğu Garajı Projesi'nde Festival Çarşısı'ndaki hak sahibi esnafa verilen dükkanların dışında kalan, mülkiyeti belediyeye ait dükkanların satışı konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Türel, "Biz proje üreterek satış yapıyoruz. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz, proje üretiyoruz. Ürettiğimiz projelerin içinden oluşan gayrimenkulleri satıyoruz" diye konuştu."Yatırım için gelir sağlıyoruz"2009-2014 yılları arasındaki CHP'li büyükşehir belediyesi tarafından Doğu Garajı projesinin durdurulduğuna dikkat çeken Başkan Türel, "Burayı hastane mi yapacağız postane mi yapacağız, pastane mi yapacağız diye 5 senesini Antalya'nın kaybettirdiler. Buraya bir çivi çakmadılar. Geldik her zaman olduğu gibi çiviyi biz çaktık. Şimdi bu ürettiğimiz projelerden elde ettiğimiz gayrimenkulleri belediyeye yatırım yapmak için gelire dönüştürüyoruz. Mirasyedi gibi harcamıyoruz. Bu projelerin hepsini biz ürettik. Sanki Büyükşehir Belediyesi'ni elinde avucunda ne varsa satıyormuş gibi göstermek fevkalade yanlış" dedi."Biz harcayan değil üreten belediyeyiz"Kepezaltı Santral projesini de örnek veren Başkan Türel, "Biz o projeyi üretmeseydik, orada da bir gayrimenkul satışı ile bir gelir elde edip, o geliri Antalya'nın alt yapısında, üst yapısında kullanamazdık. Biz üreten belediyeyiz harcayan belediye değil. Keşke her belediye böyle proje üretse ve o üreteceği projelerden gelir elde etse" şeklinde konuştu.Antalya gibi bir şehirde 6 ay maaşını ödeyemeyen bir belediyenin olmasının büyük bir ayıp olduğuna vurgu yapan Başkan Türel, "Bu belediyeler proje üretirlerse hem kul hakkını zamanında öderler hem de belediyelerin ihtiyaçlarını karşılarlar. Keşke o belediyeler de böyle projelerle önümüze gelse. Mecliste kabulü için hiç düşünmeden evet deriz. Kepezaltı Santral, Güneş Mahallesi hep proje ürettik buralarda. Belediyenin bütçesinde kullanılabilecek şekilde olmayan yerler varsa onların da turşusunu kuracak değiliz. Biz bu memlekete yatırım yapıyoruz. Başka bir şey değil" ifadelerini kullandı."İller Bankası proje getirene kredi verir"Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik performansının destan yazdığının altını çizen Başkan Menderes Türel şunları söyledi:"Borç her belediyede olur. Ben İller Bankası'ndan borç alıyorum. İller Bankası kime borç veriyor? Proje getirene. İller Bankası kredisi faizi bugün Türkiye'nin en düşük faizli kredisi, en uzun vadeli kredisi. İller Bankası'ndan kredi bulmak proje üretirseniz mümkündür. Böylesine ucuz faizli ve uzun vadeli bir kredi bulduğu için Büyükşehir Belediyesi'nin alkışlanması gerekir. İller Bankası kimsenin eline "git borcunu öde" diye para vermez. "Personelinin maaşını öde" diye para vermez. Eline tıkır tıkır har vurup harman savursun diye kimseye kuruş vermez. İller Bankası, proje getiren belediyelere ve sosyal kalitesi olan, sosyal amaçlı da düşünülebilecek projelere Türkiye'nin en düşük faizli en yüksek vadeli kredilerini verir. İller Bankası'ndan kredi almak marifettir, alkışlanacak bir olaydır.""Antalya'nın kalbine hançer sokan CHP'dir"CHP Meclis Üyesi Recep Tokgöz'ün "Antalya'nın kalbine hançer soktunuz" sözleri üzerine Başkan Türel, Doğu Garajı Projesi'nin 1999-2004 yılları arasındaki CHP büyükşehir belediye başkanlığı tarafından mimarlar odası ile birlikte yapılan bir yarışma projesi olduğunu hatırlattı. Başkan Türel, "Antalya'nın kalbine hançer soktunuz diye eleştirdiğiniz proje CHP'li belediyenin yaptırdığı bir proje. O hançeri sokan varsa o hançeri sokan CHP'dir. Çünkü bizim yaptığımız proje tıpkının aynısı o projedir. Hiçbir değişiklik yoktur. Biz kurumsal aidiyet vardır dedik ve CHP'li belediyenin bize bırakmış olduğu o projeyi 2004'ten sonra devam ettik" dedi.Esnafın sokağa atılmasını içimize sindiremedik2004'te CHP'li büyükşehir Belediyesi tarafından festival çarşısı esnafının 1 metrekare yer verilmeden tahliye edildiğini hatırlatan Başkan Türel, "Esnafı sokağa atmak için sarı zarfları ellerine verdiler. Biz oradaki esnafın sokağa atılmasını içimize sindiremediğimiz için alternatif bir proje yapıp onları yeniden yerlerine taşıyacak adımları attık. Halbuki ben çok kolay benden önceki CHP'li belediye buradaki hukuki süreci tüketmiş tahliye içinde sarı zarfları muhataplarına göndermiş. Biz vicdanlı insanlarız" şeklinde konuştu . - ANTALYA