Turfad'tan "Var" Paneli

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:16



08 Aralık 2018 Cumartesi 10:16

Spor Servisi, TÜRFAD'ın tüm sosyal sorumluluk projelerine imza atan ve zor durumda bulunan eski futbol adamlarına yardım eli uzatılmasında öncülük yapan Genel Sekreter Hüsamettin Çelik'i konuk etti. Genel Sekreter Yardımcısı Adem Mat ile ile birlikte DHA Spor Müdürü Uğur Demirkırdı'ya yaptığı ziyarette VAR'ın Türk futbolu için faydalarını anlatan Hüsamettin Çelik, futbol kamuoyunu "VAR'ın Türk Futboluna Getirdikleri" konulu panele davet etti.- İstanbul