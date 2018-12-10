Türfad, 'Var'ın Türk Futboluna Getirdikleri' Panelini Düzenledi

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:04



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:04

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD), Video Hakem Uygulaması ile ilgili 'VAR'ın Türk futboluna getirdikleri' konulu panel düzenledi.Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanı Prof.Dr. Salih Pınar'ın ev sahipliğinde, moderatörlüğünü Hünkar Mutlu'nun yaptığı organizasyona, FIFA Eski Hakemi ve TÜRFAD Başkan Vekili Ertuğrul Dilek, FIFA Eski Hakemi ve MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu ve teknik direktör Alp Pehlivan katıldı.Panele geçilmeden önce TÜRFAD Başkan Vekili Ertuğrul Dilek, TÜRFAD Başkanı Levent Erdoğan adına, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanı Prof.Dr. Salih Pınar'a teşekkür plaketi taktim etti.MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu'nun VAR'ın gelişim sürecini anlattığı bir video eşliğinde başlayan sunum sonrasında yorumcular Video Hakem Uygulaması'nı değerlendirdi.Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin de takip ettiği organizasyon soru-cevap etkinliği ile tamamlandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Panelden detaylar- Alioğlu