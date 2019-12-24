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Turgay Erdem'den Çalı çıkarması

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Çalı Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak, bölgede yapılması gereken çalışmaları mercek altına aldı.

24.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:52 Turgay Erdem'den Çalı çıkarması
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Çalı Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak, bölgede yapılması gereken çalışmaları mercek altına aldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, başkan yardımcıları ve bürokratlarıyla birlikte Çalı Mahallesi'ni ziyaret etti. İlk olarak Çalı Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği'nde (ÇAKADER) kadınlarla kahvaltıda buluşan Turgay Erdem, sohbet edip sorunlarını dinledi. Kadın derneklerine büyük önem verdiklerini ifade eden Turgay Erdem, el birliğiyle Çalı'ya hak ettiği değeri verme hedefinde olduklarını kaydetti. ÇAKADER Başkanı Hacer Kiraz ve dernek üyeleri de Başkan Turgay Erdem'e taleplerini ileterek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Turgay Erdem ve ekibi daha sonra bölgede incelemelerde bulundu. Çalı Düğün Salonu'nun bir an önce revize edilerek nitelikli şekilde kullanılacak hale getirileceğini belirten Başkan Turgay Erdem, diğer ihtiyaçları da ellerinden geldiğince gidereceklerini söyledi.

Bölge esnafını da ziyaret eden Başkan Turgay Erdem, daha sonra başkan yardımcıları ve müdürlerle toplantı yaparak bölgede yapılması gereken konuları masaya yatırdı. - BURSA

Turgay Erdem, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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