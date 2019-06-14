14.06.2019 09:58
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Turgay Erdem'den pehlivanlara baklavalı ziyaret

Turgay Erdem

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu yıl 57'ncisi düzenlenecek olan Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri öncesi antrenman yapan Bursalı güreşçileri ziyaret ederek, başarılar diledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu yıl 57'ncisi düzenlenecek olan Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri öncesi antrenman yapan Bursalı güreşçileri ziyaret ederek, başarılar diledi.

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 57'ncisini düzenleyeceği Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri'nin heyecanı günler öncesinden başladı. 23 Haziran'da yapılacak güreşlerde yaklaşık 500 pehlivan er meydanına çıkacak.

Güreşlere katılacak Bursalı pehlivanlar da hazırlıklarını sürdürüyor. Güreşlerin yapılacağı Çalı Futbol Sahası'nda antrenman yapan pehlivanların sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, güreşler öncesi Bursalı pehlivanlarla bir araya gelerek etkinlik öncesi bilgiler aldı. Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Osman Uçar'ın da katıldığı ziyarette, Başkan Turgay Erdem pehlivanlara baklava ikram ederek başarılar diledi. - BURSA
Kaynak: İHA
nilüfer belediyesi, Güncel

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