02 Nisan 2019, 17:23
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Turgay Güler, Sosyal Medyada Gündem Oldu: Ekrem İmamoğlu'na Seçimi Kazandırdın!

Ekrem İmamoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanmasının ardından Ülke TV'de İmamoğlu'nu programa konuk olarak alan Turgay Güler sosyal medyada gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yaptığın programla Ekrem İmamoğlu'na seçimi kazandırdın." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmasının ardından Ülke TV'de yayınlanan programda Turgay Güler'in tepki çeken hareketleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

31 Mart yerel seçimleri öncesi Ekrem İmamoğlu'nu Ülke TV'deki programına konuk alarak sorduğu sorularla tepki çeken Turgay Gülen sosyal medyada çok konuşuldu. Turgay Güler'in Ekrem İmamoğlu'nu programa davet ettikten sonra sık sık sözünü kesmesi ve söz hakkı vermemesi büyük tepmişti. Güler'in ayrıca İmamoğlu'na özellikle provoke edici sorular sorması AK Parti seçmenini bile kızdırmıştı. Program sonrasında Turgay Güler'in Ekrem İmamoğlu'na oy kazandırdığı sosyal medya kullanıcıları tarafından iddia edilmişti.

"EKREM İMAMOĞLU'NA SEÇİMİ KAZANDIRDIN"

Ekrem İmamoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasıyla birlikte Turgay Güler'in tepki çeken hareketleri yeniden gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu'nun, Turgay Güler'in programındaki görüntülerini paylaşan sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili birçok yorum yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı, " Turgay Güler, yaptığın programla Ekrem İmamoğlu'na seçimi kazandırdın." ifadelerini kullandı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, " Ekrem İmamoğlu'nun zaferinde büyük emeği olan Turgay Güler senide unutmadık." yorumunu yaptı.

Sosyal medyada gündeme gelen Turgay Güler'e tepkiler şu şekilde:

Turgay Güler, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, TV, Magazin, Politika



YORUMLAR (62)
TURGAY GÜLER KİNGSİN HACI: sosyal medyada bir değil binlerce kişi söylüyor bunu ekrem imamoğlunun seçimi kazanmasını 1 numaralı sorumlusu turgaydır. . . yaptığı programda resmen insanları kışkırttı chp turgayı parayla tutsa böyle reklam yapamazdı
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GÜN IŞIĞI: Eeee etme bulma Dünyası . Ava giden işte böyle avlanır . Bu sefer atı alan Üsküdar'ı geçemedi . Alışmaları biraz zaman alacak . Şaşkınlık içindeler , neden bu durumdayız diyorlar . Kendilerini beğenmişlik ve kibirlerinin sonu budur ! Meral Akşenerin dediği gibi kulak çekildi ! ! !
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MURAT B: Milletin üstüne fırlattıği 200 gram çay ve boş poşetler kaybettirdi
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MURAT B: Millet artık yeni yüzler istiyor. Bunlarin 24 saat televizyonlara çıkıp bağırmalarından bıktık.kaybettiği seçimi oylar sayılmadan Ben kazandim diyecek kadar bunamı Binali.
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