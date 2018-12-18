MHP Gümüşhane Köse İlçesi Belediye Başkan Adayı Turgay Kesler Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Gümüşhane Köse İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Gümüşhane Köse İlçesi Belediye Başkan adayı Turgay Kesler oldu. Peki, Turgay Kesler kimdir?

TURGAY KESLER KİMDİR?

Kesler, 1975 yılında Köse'de dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu 1988 yılında Köse 60. Yıl Okulu'nda, lise eğitimini 1992'de Köse Lisesi'nde tamamladı. Ardından 1995 yılında İstanbul Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi,2015 tarihinde Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

23 yıl boyunca sürdürdüğü devlet memurluğu görevinden istifa ederek, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Gümüşhane İli, Köse ilçesi Belediye Başkanlığı'na Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday oldu. Turgay Kesler, evli ve 3 çocuk babasıdır.