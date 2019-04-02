Turgay Saat Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP SAMSUN HAVZA belediye başkan adayı olan Turgay Saat isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAMSUN HAVZA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Turgay Saat isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP SAMSUN HAVZA adayı Turgay Saat kimdir? DP SAMSUN HAVZA adayı Turgay Saat yüzde kaç oy aldı?

Turgay Saat Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP SAMSUN HAVZA belediye başkan adayı olarak gösterilen Turgay Saat HAVZA ilçesinde % 1,38 oranında oy almıştır. HAVZA ilçesinde % 1,38 oranında oy olan Turgay Saat adlı DP adayı toplamda 359 adet oy sayısına ulaştı.

SAMSUN HAVZA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.