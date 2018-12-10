Türged Köy Okulları İçin Kolları Sıvadı

TÜRGED derneği,1.dönemin 3.yönetim toplantısını gerçekleştirdi. TÜRGED Derneği kurucu Başkanı Veysel Oti, "Toplantı öncesi üyeler ile birlikte yarım saat kitap okuma programı yapacağız" dedi. Dernek Başkanı Oti, kitap okumanın ruhu dinlendirdiğini,insanların ufkunu açtığını, düşünceleri taze tutulmasını sağladığını ve en önemlisi de yeni projeler üretmede bizlere ışık tuttuğunu belirtti. Bir çok projeye imza atan TÜRGED' in yeni hedefi köy okullarına kütüphane açmak için kitap toplama kampanyası düzenlemek.

"Kitap Kurdu Olacağız"

1.dönemin 3. Yönetim toplantısını gerçekleştiren TÜRGED toplantı öncesi üyelerle birlikte yarım saat kitap okuma programı gerçekleştirdi Dernek Başkanı Oti, " Bundan sonra her yönetim toplantısı öncesi yarım saat kitap okuma programı gerçekleştireceğiz diye konuştu. Kitap okumanın ruhu dinlendirdiğini insanların ufkunu açtığını düşüncelerin taze tutulmasını sağladığını ve en önemlisi de yeni projeler üretmede bizlere ışık tuttuğunu vurguladı.

" Kitap Toplama Kutuları Yaptık"

TÜRGED Dernek Başkanı Veysel Oti ,çocukların ,gençlerin ve yetişkinlerin yaşam boyu öğrenme ve eğitim hakkı olduğuna inandıklarını belirten Dernek Başkanı Oti " ofisimize kitap toplama kutusu koyduk. Kitap bırakmak isteyenler derneğekitapları bırakıyor, biz de bu kitapları toplayıp köy okullarına kütüphane açılması için gönderiyoruz" "diye açıkladı. Bu projeyi yaygınlaştırıp derneğin bulunduğu bütün illerde bu kutulardan bırakacağını söyleyen Dernek Başkanı Veysel Oti sözlerine son olarak şöyle sürdürdü " eğitime erişim de fırsat eşitliği sunmayı amaçlayan bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımı çocuk genç ve yetişkin dostu eğitim programını hedefliyoruz".