TÜRGED 'ten özel insanlara 3 Aralık sürprizi

''ENGELLİLERE SÜPRİZ ETKİNLİK''

İzmek ve İzmit Halk Eğitimi Merkezi'nin ortak kurslarından biri olan engelli bireyler için özel olarak açılan gitar kursunda ki Özel kursiyerler, Ders için geldiklerini düşündükleri salonda kendilerini bekleyen onlarca gönül elçisi tarafından karşılandı. İkramların da olduğu etkinlikte şarkılar söylendi, aileler ve engelliler doyasıya eğlenip gönüllüler ile kaynaştı. Engelli öğrencilerin anneleri duygularını aktarıp sürpriz karşısında mutluluklarını ifade ettiler.

" MÜZİKTE ENGEL YOK "

Ders için zaten hazır gelen öğrenciler, çalışmalarını mini bir konserle gönüllülere sergiledi. Özel anların yaşandığı müzik ziyafetinde, özel çocuklar anneleri ile şarkılar söyleyip gitarları ile eşlik ettiler. Etkinliğe, ev sahibi TÜRGED ve İzmit Gençlik Meclisi Başkanı Veysel OTİ ve dernek gönüllüleri, Genç İzmitliler Platformu Başkanı Serkan ÖZTÜRK ve yönetimi, HAYÖD Başkanı Nezahat EROK, Kocaeli Üniversitesi Genç Kızılay Kulübü Öğrencileri, İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Sorumlu yöneticileri ve Gitar Gurubu Öğretmeni Aslı YAĞIZ ve öğrencileri katılım sağladı.

''İLK DÜNYA ŞAMPİYONU AHMET ETKİNLİKTE İLGİ ODAĞI OLDU ''

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getiren Milli sporcu Talha Ahmet Erdem, sürpriz etkinliğe katıldı. Ülkemize ilk defa böyle bir gururu yaşatan Ahmet'i, Gönül Elçilerim ve İzmit Gençlik Meclisi Başkanı Veysel OTİ ve Öğretmen Aslı YAĞIZ tebrik ettiler, Çiçek takdiminin ardından Talha Ahmet ERDEM ' de mini konserde gitar çalıp şarkı söyledi.

''ENGELSİZ KENT İZMİT İÇİN ÇALIŞACAĞIZ''

Etkinlik Öncesi selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Veysel OTİ ' Bugün çok özel bir günü yaşıyoruz, Özel insanlar ve ailelerini gönüllülerimiz, Dostlarımız ve Üniversite öğrencileri ile birlikte sürpriz bir organizasyonda ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bundan sonra faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Biz İstiyoruz ki İzmit Engelli Dostu Kent, Genç Dostu Kent, Kadın Dostu Kent, Yaşlı Dostu Kent olsun. Bunu sizler, STK lar, İzmit Belediyemiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bizler bu adımları şimdi Avrupa birliği Projeleri ile atacağız. Bu kent için üzerimize düşeni yapacağız. Her anı kıymetli, dolu dolu vakit geçireceğimiz bu organizasyona katılım sağladıkları için Başta Annelerimiz ve Özel Çocuklarımıza, İZMEK yönetimine, Genç İzmitliler Platformuna, HAYÖD'te, Genç Kızılay Kulübüne, kıymetli Hocamız Aslı Hanıma ve yol arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim.'' diyerek sözlerini sonlandırdı.