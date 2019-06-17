TÜRGEV, Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayındaki iddiasını yalanladı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'ndan (TÜRGEV), CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile çıktığı ortak yayındaki iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın katıldığı ortak yayında, İBB'nin vakıflara ayırdığı bütçe ve vakıflara yaptırılan yurtlar masaya yatırıldı.

"TÜRGEV'E 51 MİLYON"

Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Yıldırım çok talihsiz bir şey dedi. 'FETÖ'yle mücadele için bu derneklere yardım yapılıyor.' dedi. Belediye var. Ben belediyeye güvenemeyeceğim de… TÜRGEV'e 51 milyon. Ben yurt yapamıyorum da vakıflara mı? Benim ne işim var üç beş dernekle. Vakıflarla ortak çalışılır ama yurdu İBB yapacak. Zaten başımızda bir FETÖ belası oluştu. Sorarım size bu nedir? İBB olarak yurtlar yapacağız. Bugüne kadar açılmamış kreşi çok önemli görüyoruz. Biz o işten anlamayız. Devletinin güçlenmesine inanan bir ahlaktan geliyoruz.

"VAKFIMIZ DİLE GETİRİLEN İTHAMLARI KESİNLİKLE HAK ETMEMEKTEDİR"

TÜRGEV'den Ekrem İmamoğlu'nun Binali Yıldırım ile çıktığı ortak yayındaki iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. TÜRGEV'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da 23 Haziran'da yapılması planlanan Büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri öncesinde gerçekleştirilen ve adayların konuk olduğu canlı yayında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı vakfımız hakkında bazı açıklamalar yapmıştır. 23 yıldır İstanbul'da ve Türkiye'de binlerce genç kızımızın eğitimine destek vermek üzere gece gündüz çalışan vakfımız dile getirilen ithamları kesinlikle hak etmemektedir. Vakfımız, sunduğu imkanlarla dünyaya kucak açmış, 49 Yükseköğretim, 11 Ortaöğretim yurduyla tarihini, kendini ve hedefini iyi bilen; araştıran, sorgulayan, öğrenen ve üreten girişimci genç kızlar yetiştirmeyi kendisine şiar edinmiş bir vakıftır.

"İBB HERHANGİ BİR ÖDEME YAPMAMIŞTIR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vakfımıza, yayında ifade edildiği gibi, herhangi bir nakdi veya kaydi ödeme yapmamıştır. İstanbul büyükşehir belediyesi ile vakfımız arasında yapılan iş birliği yasallık, şeffaflık ve İstanbul halkına hizmet esasıyla, Benzeri pek çok sivil toplum kuruşu ile olan işbirliklerinden farksız şekilde yürütülmüştür."

"ÖZÜR DİLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

"Vakfımızın isminin bir kaç kez anılarak, daha önce de sayısız kez yalanlanmış olan ifadelerin kullanılması büyük talihsizliktir. Daha fazla İstanbul gibi vakıf kültürü ile anılan bir şehrin vakıflarının asılsız iddialarla yıpratılmaya çalışılması, vakıfların 'kirli' vakıf - temiz vakıf gibi subjektif yorumlara açık şekilde ayrıştırılması başta İstanbulumuza büyük bir haksızlıktır. Sayın CHP adayını, kucaklayıcı ve birleştirici bir siyaset yürüttüğü iddiasının gereği olarak, gençlerimizden ve vakfımızın tüm gönüllülerinden özür dilemeye davet ediyoruz."