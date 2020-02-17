TÜRGEV Genel Müdürü Altındiş:  İBB bize bilgi, belge sunamadı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na (TÜRGEV) toplam değeri 165 milyon lira olan 5 taşınmaz verildiğini iddia etti. TÜRGEV Genel Müdürü Oktay Altındiş, 3 kez İBB'ye başvuruda bulunmalarına rağmen söz konusu taşınmazların neler olduğunu bir türlü öğrenemediklerini söyledi.

TÜRGEV Genel Müdürü Oktay Altındiş, 29 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetim Daire Başkanlığı'na başvuruda bulunarak, bazı basın yayın organlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından maliyeti 165 milyon olan 5 binanın TÜRGEV'e verileceği iddia edildiğini, haberlere konu olan binalar eğer TÜRGEV'e verilmişse tapu bilgilerinin, açık adresinin ve hangi tarihte ne kadar süreliğine verildiğine dair belgelerin kendileriyle paylaşılmasını talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği, 25 Eylül 2019 tarihinde, TÜRGEV'in bilgi talebinin Genel Müdür Oktay Altındiş'in yetkili olduğuna dair belgenin eksik olduğunu öne sürdü ve bilgi talebine cevap vermedi. Altındiş, 2 Ekim 2019 tarihinde, İBB Hukuk Müşavirliği'ne yeniden başvuruda bulundu ve İBB tarafından TÜRGEV'e verildiği iddia edilen taşınmazlara ait kayıtlarda mevcut sözleşme, benzeri belgelerin vakıf veya kamuoyuyla paylaşılmasını istedi. Ancak İBB bu başvuruda da söz konusu taşınmazlarla ilgili net cevap vermedi. Altındiş, 21 Ekim 2019'da da üçüncü başvurusunu yaptı.

"TOPLAM TUTARI 165 MİLYON LİRA OLAN BU 5 YAPIYLA İLGİLİ BİLGİLERİ İSTEDİK"

TÜRGEV Genel Müdürü Oktay Altındiş, bu süreçte İBB ile TÜRGEV arasındaki gelişmeleri anlattı. Altındiş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık seçimleri sürecinde Sayın Ekrem İmamoğlu bize verileceği iddia edilen toplam tutarı 165 milyon lira olan 5 bina ile ilgili yoğun bir propaganda yürüttü. Çeşitli mecralarda bunu dile getirdi. Biz de karşılığında elimizde ne yazılı ne sözlü hiçbir şekilde bir belge olmadığını söyledik. Ama buna rağmen bu yayınlar çeşitli basın yayın organlarında sosyal medyada yayıldı. Biz cevapları vermemize rağmen bu iddialar devam etti. Biz seçimlerden sonra Ağustos ayında resmi bir yazıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Daire Başkanlığı'ndan bu 5 bina ile ilgili detay bilgi istedik. Ada, pafta, adres bilgisi ile ilgili, bununla ilgili yazışmalar hazırladık gönderdik. Bize gelen cevapta, benim yetki belgemin olmadığını yetki belgelerimle başvurmam gerektiği söylendi. Biz devamında tekrar bir yazı yazdık, imza sirküsü ve diğer yetki belgelerini ilave edip toplam tutarı 165 milyon lira olan bu 5 yapıyla ilgili bilgileri istedik" dedi.

"BİZE TAHSİS EDİLMEYEN BİR BİNA GERİ ALINIYOR"

Altındiş, "Kesinlikle bilmiyoruz, bizde ne meclisten çıkmış bir karar var, ne yazılı bir belge var, ne bir mail var. Hatta sözlü olarak ne bir duyum var, hiçbir şey yok. Biz neden bunları şimdi yayınladık; çünkü geçen hafta Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde yer alan TÜRGEV'den geri alınan taşınmazın Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edildiğine dair birçok haber çıktı. Sayın Ekrem İmamoğlu tekrar bunu dile getirmeye başladı. Zaten bize tahsis edilen böyle bir bina yoktu. Bize tahsis edilmeyen bir bina geri alınıyor ve Beyoğlu Belediyesi'ne veriliyor diye haberler yapılınca artık biz de bu belgeleri paylaşmak zorunda kaldık. Bizde hiçbir şekilde bu 5 bina ile ilgili hiçbir bilgi yok, ne yazılı, ne sözlü… Ne olduğunu da bilmiyoruz, nerede olduğunu da bilmiyoruz. Binaları çektiler, yayınladılar ve bu binaların bazıları yurt olmaya uygun değil, içerisinde postane var, çeşitli eklentiler var. Yurt olmaya da müsait değil. Bizde ise kesinlikle bir bilgi belge yok bu konuyla ilgili. Nitekim İBB'de bize bir bilgi, belge sunamadı bu konuyla ilgili" şeklinde konuştu.

"YİNE TAPU KAYITLARINDA TAMAMEN PROTOKOLLERE, USULE UYGUN ŞEKİLDE YAPILIYOR"

Oktay Altındiş, "Sistem TÜRGEV'de de diğer vakıflar gibi tamamen hukuk içerisinde işliyor. Bağış olabilir, yine tapu kayıtlarında tamamen protokollere, usule uygun şekilde yapılıyor ya da direkt taşınmaz bağışlanabilir. ya da bize yapılan bağışla mülk alabiliriz ya da Milli Emlak, Vakıflar Genel Müdürlüğü ya da belediyeler tarafından yapılan tahsisler şeklinde olabilir. Bunun dışında herhangi bir yöntem yok. Bunlar yapıldığında da bunlar resmi yazışmalarla yapılır. Bunların dışında mülk edinmek kesinlikle mümkün değil" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE GENELİNDE 8 BİN ÖĞRENCİ

TÜRGEV'in İstanbul'da 5 orta öğretim, 12 yüksek öğretim yurdu olduğunu kaydeden Oktay Altındiş, "Şu anda Türkiye genelinde toplam 45 yurdumuz var, 8 bine yakın öğrencimiz var. Bunların yaklaşık 2 bini orta öğretim öğrencisi, 6 bine yakını da yüksek öğretim öğrencisi" dedi.

İBB'ye 3 defa başvurduklarını belirten Altındiş, "İlk yazımızı yetki belgem olmadığı için reddettiler. İkinci yazımızda yine aynı detayları istedik. Yetki belgemi ilave ettim. Bu yazıya karşılık bize şöyle bir ifadede bulundular; 'bilgi ve belge talepleriniz ulusal haber kanallarında ve basında konu olan haberlere dayandırılmış soyut ve genel ifadelere ihtiva etmekle birlikte ilgili müdürlükler nezdinde yapılan yazışmalar neticesinde' diye devam ediyor. ve burada konuyla alakası olmayan bilgiler veriliyor. Son cümlede de 'proje ve imalat aşamasında olup, henüz geçici kabulü yapılmayan taşınmazlara ilişkin çalışmalar ilgili müdürlükler nezdinde devam etmektedir'. Biz bunun devamında bu taşınmazlarla ilgili tekrar gazete kupürlerini ve diğer haberleri ilave ederek detay bilgi talebinde bulunduk. Bize bu defa verine cevapta, '27.04.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 25445 sayılı bilgi edinme hakkı kanunun uygulanması ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmeliğin 18. maddesinin son fıkrasında daha önce cevaplandığı gibi aynı kişiler tarafından yapılan tekrar mahiyetindeki başvurular ile soyut ve genel nitelikte başvurular işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir' şeklinde cevap verildi. 'Buradaki soyut ve genel nitelikte başvurular' ifadeleri bize ait ifadeler değil. Bizzat Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından dile getirilen ifadeler" diye konuştu.