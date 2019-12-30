TÜRGÖK 15. kuruluş yıldönümünü Fazıl Say ile kutladı

Fazıl Say'dan Nutuk projesine destek

Okuma yazma bilen görmeyen kişilerin eğitimlerine, sosyal ve kişisel gelişimlerine destek amacıyla 2004 yılında Av. Gültekin Yazgan tarafından kurulan Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı, (TÜRGÖK) kuruluşunun 15. yılını dünya çapında tanınmış değerli piyano sanatçısı Fazıl Say konseri ile kutladı.

Yazgan teşekkür etti

Gecede konuşan TÜRGÖK Başkanı Tülay Yazgan, organizasyonda gönüllü olarak yer alan sanatçımız Fazıl Say'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.TÜRGÖK'ün 15. yılı vesilesi ile bu etkinliklerin gerek kendileri gerekse kitaplıktan faydalanan üyeleri için çok şey ifade ettiğini belirten Yazgan, "Hayata geçirdikleri tüm projelerin ve etkinliklerin TÜRGÖK adının daha fazla anılmasın sağlıyor.Bu sayede yeni üye, gönüllü ve destekçilere ulaşıyoruz. Kuruluşumuzun 15. yılında yaptığı projelerimizin en önemlisi olan Nutuk Projesini İzmirli dinleyicilerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Gecede Fazıl Say'ın"Akılla Bir Konuşmam Oldu" kitabı kabartma basılarak kendisine takdim edildi ve Kitaplık raflarında da yerini aldı.

13 ciltlik Nutuk

Kabartma olarak 13 ciltten oluşan Nutuk Devlet üniversitelerinin kütüphanelerine gönderilecek, Bu sayede üniversitede okuyan görmeyen öğrencilerin yararlanması sağlanacak. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen önderliğinde tiyatro ve TRT sanatçıları tarafından kitaplığımız stüdyolarında seslendirilen Nutuk, ayrıca CD'lere kaydedilerek Türkiye'nin her bir köşesindeki görmeyen kişilere gönderilecek.