05.07.2019 16:54
Haberler» Güncel» Haber

Turgut Altınok: "Bir ayda bin 400 çocuğumuzu sünnet ettireceğiz"

- Keçiören Belediyesi tarafından bin 400 çocuğun sünnet edilmesi Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un konuşması Çocukların sünnet edilmesi "Bir ayda bin 400 çocuğumuzu sünnet ettireceğiz" Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: "Bir ayda bin 400 çocuğumuzu sünnet ettireceğiz.

- Keçiören Belediyesi tarafından bin 400 çocuğun sünnet edilmesi
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un konuşması
Çocukların sünnet edilmesi "Bir ayda bin 400 çocuğumuzu sünnet ettireceğiz"
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok:
"Bir ayda bin 400 çocuğumuzu sünnet ettireceğiz. Sünnet düğünlerini de 4 Ağustos'ta büyük bir şölenle yapacağız"
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bir ay içinde bin 400 çocuğun sünnetini yaptıracaklarını, sünnet düğününü ise 4 Ağustos'ta büyük bir şölen şeklinde gerçekleştireceklerini söyledi.
Keçiören Belediyesinin bir ay sürecek sünnet programı bugün Keçiören'de özel bir hastanede başladı.
Sünnet programı dolayısıyla çocukları ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Altınok, belediye başkanı, mimar, mühendis, doktor, hakim ve savcı olacak çocukların burada olduğuna işaret etti.
Sünnet programı için şu ana kadar bin 400 çocuğun ailesinin başvuru yaptığını belirten Altınok, "Sünnet programımız için başvurularımız bitmedi. Bu hizmetimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını yapabilirler" dedi.
Sünnetlerin tamamlanmasının ardından 4 Ağustos'ta büyük bir sünnet düğününün yapılacağını belirten Altınok, "Bu sünnetlerin çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
Altınok hastanede sünnet olan çocukların kirveliğini de yaptı ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Turgut Altınok: Bir ayda bin 400 çocuğumuzu sünnet ettireceğiz
Kaynak: AA
Turgut Altınok, Keçiören, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:20   Bozdağ Darbe girişiminde 'bize şehitlik nasip olur' dedim -1
18:19   Dilencilerin topladıkları paralar ekmek arasında bulundu - NİĞDE
18:19   ANTALYA Tırnakçılıktan gözaltında
18:19   Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
18:17   Hisarcıklıoğlu: "Devletimizle birlikte el ele vererek, sorunlarımızı çözüme kavuşturuyoruz"
18:17   Kamboçya'da öldürülen Türk, Adana'da toprağa verildi
18:16   Bozdağ Darbe girişiminde 'bize şehitlik nasip olur' dedim (Görüntüsüyle yeniden)