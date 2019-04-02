Turgut Karadere Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA AYAŞ belediye başkan adayı olan Turgut Karadere isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA AYAŞ ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Turgut Karadere isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA AYAŞ adayı Turgut Karadere kimdir? BTP ANKARA AYAŞ adayı Turgut Karadere yüzde kaç oy aldı?

Turgut Karadere Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA AYAŞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Turgut Karadere AYAŞ ilçesinde % 0,33 oranında oy almıştır. AYAŞ ilçesinde % 0,33 oranında oy olan Turgut Karadere adlı BTP adayı toplamda 41 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA AYAŞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.