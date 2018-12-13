Turgut Özal'ı Kurşunlardan Koruyan Mikrofon Ayaklığına İlgi

13 Aralık 2018 Perşembe 11:08



13 Aralık 2018 Perşembe 11:08

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ait eşyalar, memleketi Malatya'da sergileniyor. Sergide en büyük ilgiyi ise 1988 yılında kürsüde konuşurken uğradığı suikast girişiminde mermilerin isabet ettiği mikrofon ayaklığı görüyor.Özal'a ait başbakanlık kartı, parti üyelik kartı, kıyafetler, koşu bandı, gözlükler, kalemler ve benzeri eşyalar İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesindeki müzede sergileniyor. 2009'da inşaatına başlandığı ve 2010'da tamamlanarak açılışının yapıldığı Özal'a ait eşyaların sergilendiği müzeyi yılda 60 ile 65 bin kişi ziyaret ediyor. Özellikle Özal'ın 18 Haziran 1988'de Anavatan Partisi'nin Olağan Genel Kongresi'nde konuşma yaptığı sırada yapılan suikast girişiminde mermilerin isabet ettiği mikrofon ayaklığı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ KOŞU BANDI MÜZEDEMüze sorumlusu Serdar Koç, müzede Turgut Özal'a ait 265 eşyanın olduğunu belirterek, "265 eserden 195'i vitrinde sergileniyor. O dönemde Amerika'da anjiyo olduğu zaman giydiği bornozu da var ama vatandaşların en çok ilgisini çeken suikasta uğradığı mikrofon ayaklığı. Suikast girişimi sırasında bu ayaklığa 2 mermi isabet ediyor. Seken mermiler parmaklarına isabet ediyor. Müzemizde bir başka dikkat çeken eşyası ise; üzerinde spor yaptığı sırada kalp krizi geçirdiği koşu bandı. Semra hanım tarafından hocalara teslim edilmiş, şu anda müzemizde sergileniyor. Ayrıca televizyonda sürekli üzerinde gördüğümüz gündelik kullandığı eldiven ve gözlükler de ilgi gören eşyalarından" dedi.O dönem dünyada çıkan ilk laptoplardan birinin Turgut Özal tarafından alındığını ve müzede sergilendiğini kaydeden Koç, "Türkiye'ye gelen ilk laptop müzemizde mevcut. Merhum Turgut Özal'ın kullandığı ilk laptop" diye konuştu.ANTALYA'DAN, ÖZAL İÇİN MALATYA'YA GELDİAntalya'dan müzeyi görmek için kente gelen Nimet Türk, eşyalarını yakından gördüğü için mutlu olduğunu ifade ederek, "Kullandığı araç gereçler, elbiseler, kıyafetler var. İlgi çekici şeyler var. İzlemek istemiştim hoşuma gitti ve güzel bir çalışma ama o dönemde ben kıyafetlerinden ziyade hesap makineleri ve elektronik eşyaları dikkatimi çekti. Mesela şu beyaz smokin kıyafetleri, sabahlık ve kalp ameliyatında giyindiği kıyafetini hatırlıyorum. Özellikle ama özellikle en çok dikkatimi çeken seken bir kurşun isabet etmiş ve orada bir deforme olmuş ayaklık. Onu da görmüş oldum, bu beni o dönemlere götürdü" diye konuştu.- Malatya