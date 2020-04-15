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Turgut Özal Mahallesi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi onaylandı

Malatya'da Turgut Özal Mahallesi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp, resmi gazetede yayımlandı.

15.04.2020 21:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:09
Turgut Özal Mahallesi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi onaylandı
Malatya 'da Turgut Özal Mahallesi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp, resmi gazetede yayımlandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaptığı açıklamada, Turgut Özal Mahallesinde 68 dönümü kapsayan alanda hayata geçirilecek Kentsel Gelişim ve Dönüşüm projesnin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Projenin üç ayrı etap halinde vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade eden Başkan Çınar, "Birinci derece deprem kuşağında yer alan kentimizde sağlam, dayanıklı, güvenilir ve kaliteli yapıların sayısını artırmak adına başlattığımız Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projelerimizin ikincisi Turgut Özal Mahallemizde üç ayrı etap halinde hizmete sunacağız. Vatandaşlarımızdan aldığımız güven ve destekle birlikte projemizi hayata geçirmek adına çalışmalara hız verdik. Mahallede yapılan teknik incelemeler neticesinde; hali hazırda bulunan binaların yüzde 85'inin kaçak ve ruhsatsız olduğu, yüzde 85'ininde Elazığ-Malatya deprem felaketinden sonra yapılan incelemelerde depreme dayanıksız olduğu tespit edilmiştir. Cumhurbaşkanımızın projemizi onaylamasıyla birlikte Turgut Özal Mahallemizde depremde zarar gören evlerin dönüşümünü gerçekleştirip, güzel, kaliteli, sağlam binaları ve yerleşim alanlarını halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

İlk etapta 15 bin 209 metrekare alanda yenileme ve düzenleme işlemlerine başlayacaklarına dikkat çeken Başkan Çınar, "Ardından diğer yerleşim alanlarına yönelik dönüşüm çalışmalarına başlayacağız. Projemiz tamamlandığı zaman; sağlam ve kaliteli binalarıyla, çocuk oyun alanlarıyla, çevre düzenlemeleriyle, yeşil alanlarıyla, otoparklarıyla çok farklı bir Turgut Özal Mahallesi ortaya çıkacaktır. Kentimizin içerisinde sıkışık bölgelerde bulunup, sosyal yaşam ve mimari dokuya yakışmayan şartlara sahip bu tür alanların dönüşümünü sağlayarak depreme dayanıklı ve güvenilir yaşam alanlarımızın sayısını artıracağız. 319 bin 618'lik nüfusuyla 23 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip Yeşilyurt'umuz her geçen gelişip büyürken bizlerde bu büyümeyi doğru bir planlamayla sürdürüp, gelecek nesillere sosyal yaşam alanlarıyla, binalarıyla, parklarıyla yaşam standardı yüksek bir Yeşilyurt emanet etmek adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bizim tek amacımız var o da; halkımızın güven ve refah içerisinde yaşamasıdır. Bu projeye destek veren Turgut Özal Mahallesi sakinlerine, Mahalle Muhtarımıza, emeği bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz ile Kentsel Dönüşüm Birimi çalışanlarımıza ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Turgut Özal, Malatya, Dönüşüm, Güncel
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