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Turgut Özal Üniversitesi Beylerderesi kampüs inşaatı yükseliyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Beylerderesi kampüs inşaatı hızla yükseliyor.

22.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:22Turgut Özal Üniversitesi Beylerderesi kampüs inşaatı yükseliyor.
Turgut Özal Üniversitesi Beylerderesi kampüs inşaatı hızla yükseliyor.

Malatya merkez ilçe Battalgazi yerleşkesinde, 2018 yılında eğitime açılan Turgut Özal Üniversitesi için merkez ilçe Beylerderesi mevkiinde de başka bir kampus için inşaat çalışması devam ediyor. Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Aysun Bay Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, diğer ilgili ve yetkililer, Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Beylerderesi kampüs inşaatını gezerek incelemelerde bulundu.

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut, inşaatın son durumu hakkında bilgiler aktardı. - MALATYA

Turgut Özal Üniversitesi, Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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