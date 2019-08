Turgut Uçar Trabzon Cup başladı

Geçtiğimiz şubat ayında hayatını kaybeden Trabzonsporlu eski oyuncu Turgut Uçar'ın anısına düzenlenen futbol turnuvası bugün Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde başladı.Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun Ali Sakarya ve Eda Lermi Zorer'in yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Türkiye Futbolu Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Turgut Uçar'ın eşi ve Ziyad Nemli'nin kızı Umay Uçar, efsane futbolcu Cemil Usta'nın ailesiyle birlikte turnuvada yer alacak takımlardaki sporcular, antrenörleri ve ailelerinin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Trabzonsporumuzun efsane futbolcusu rahmetli Turgut Uçar adına düzenlenen bu organizasyon Trabzon şehri için çok önemli. Düşünenlere ve uygulamada emeği geçenlere teşekkür ediyor bu vesileyle Turgut Uçar'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, "Trabzon'da bu tür organizasyonlarda, genç çocuklarımızı spora, düzgün ahlaka ve futbola alıştırabilmek hepimizin görevi. Türk futboluna hizmet etmiş, büyük kulüplerimizde forma giymiş isimlerin hatıralarını yaşatmak büyük önem arz ediyor" diye konuştu.UZN Sportif Yönetim Kurulu Başkanı Temel Uzun ise, "Uzun ve meşakkatli bir sürecin sonunda Turgut Uçar adına düzenlenen bu turnuvanın açılışında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bizler turnuva fikrini Asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp'e ilettiğimizde, kendisi turnuvaya Turgut Uçar'ın adının verilmesinin çok doğru olacağını söyledi. Bizden desteğini ve ilgisini hiç esirgemeyen Mehmet Yiğit Alp ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilimiz Yılmaz Büyükaydın'a teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp: "Gençlerin kıymetini bilen bir kulübüz"Trabznospor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp yaptığı konuşmada, "Biz altyapıya önem veren; çünkü gençlerin kıymetini bilen bir kulübüz. Gençlerin enerjisinin, becerisinin hor görülmemesi gerektiğini, bu gençlik madeninin büyük bir sabır ve özenle işlenmesi gerektiğine inanan bir kulübüz" dedi.Alp, "Bugün hem sportif anlamda hem kulübümüzün değerleri anlamında çok önemli bir etkinliğin bir parçası olmak için bir araya geldik. Burada ailece de görüştüğüm ve benim hayatımda çok ama çok önemli bir yerde duran değerli dostum Turgut Uçar adına bir futbol turnuvası düzenleniyor. Üstelik bu turnuvaya ülkemizin her yerinden ve hatta yurt dışından altyapı takımları; yani futbolumuzun geleceği diyebileceğimiz gençler katılıyor. Peki kimdir Turgut Uçar? Uluslararası bir altyapı turnuvasına ismi veriliyor? Turgut Uçar, bordo-mavi formayı uzun yıllar terletmiş, bu kulübün emektar futbolcularından bir tanesidir. Beş sezon boyunca 100'e yakın karşılaşmada oynamış, takımdaki disiplinli çalışması, maç konsantrasyonu ve belki her şeyden, hepsinden önemlisi centilmen duruşu ile tüm futbol camiası için de örnek olmuş bir kişiliktir. Trabzonspor dışında, Altay ve Karşıyaka gibi memleketi İzmir'in önemli takımlarında, Balıkesir, Soma ve Gaziantepspor gibi şehir takımlarında da görev yapmıştır. Turgut Uçar aktif futbol yaşamını sonlandırdıktan sonra ligdeki birçok takımda çalışmış; Türk futboluna genç sporcuların gelişimi noktasında önemli katkılar sağlamıştır. Bu değerli futbol insanı ne yazık ki çok yakın bir tarihte ve oldukça genç bir yaşta aramızdan ayrılmıştır. Başta Uçar ailesi olmak üzere bizleri kedere boğan bu vefatın ardında hepimize onurlu bir isim, unutulmaz bir hatıra bırakmıştır" ifadelerini kullandı."Umay hanım, kurucu üyemizin kızıdır"Mehmet Yiğit Alp, "Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenler var, hepsine teşekkür etmek lazım. Ben ilk olarak Turgut Uçar'ın ailesine, aynı şekilde çok kıymetli eşi ve aynı zamanda kardeşim gibi gördüğüm Umay Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Ki burada bir parantez daha açmak gerekiyor. Sevgili Umay Uçar, kulübümüzün kurucularından olan çok değerli gazeteci Ziyad Nemli büyüğümüzün de kızıdır. Yani rahmetli Turgut Uçar'ın sembolik bir bağı daha vardı Trabzonsporumuzla. Kurucu üyelerimizden rahmetli Ziyad Nemli'nin de damadıydı. Ben Umay Hanım'a teşekkür ediyorum. Turgut Uçar adını yaşatmamıza izin verdiği ve bugün burada bizleri yalnız bırakmadığı için. Ayrıca UZN Sportif'e de bu güzel organizasyondan ötürü teşekkür ediyorum. Tabi ki değerli yönetici arkadaşlarıma, kulüp personelimize, sizlere, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan gelen konuklarımıza ve bu turnuvaya can verecek olan genç futbolculara. Hepiniz tekrar hoş geldiniz" diye konuştu.Törende daha sonra Asbaşkanı Alp, Umay Uçar, Yılmaz Büyükaydın ve Temel Uzun ile birlikte altyapı futbolcuları temsili olarak başlama vuruşu yaptı. Turnuva 1 Eylül'e kadar devam edecek. - TRABZON