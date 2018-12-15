MHP Aksaray Güzelyurt İlçesi Selime Belediye Başkan Adayı Turgut Yayatan Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Aksaray Güzelyurt İlçesi Selime Beldesi Belediye Başkan adayını belirledi. Aksaray Güzelyurt İlçesi Selime Beldesi Belediye Başkan adayı Turgut Yayatan oldu. Peki, Turgut Yayatan kimdir?

TURGUT YAYATAN KİMDİR?

Turgut Yayatan 1 Ocak 1954yılındaAksaray iliGüzelyurt İlçesi Selime Kasabasındadünyaya geldi. EğitiminiSelime İlköğretim okulundatamamlamasının ardından22 Nisan 1984 yılındaköy muhtarlığınıkazananNedim Koç'un ihtiyar heyetinde yer aldı.

BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Yayatan, 1994 ve 2009yılları arasında üç dönem mahalle muhtarlığı görevini yürüttü. Esnaflık ve çiftçilikyapan Yayatan, 30 Mart 2014yılı yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanı seçildi. Turgut Yayatan, evli ve 8 çocuk sahibidir.

SELİME BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Selime Beldesi Belediye Başkan adayı oldu.