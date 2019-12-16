Haberler » Güncel » Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Burhaniye'ye kaybetti - Haber

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Burhaniye'ye kaybetti

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı deplasmanda karşılaştığı Burhaniye'ye 77-47 mağlup oldu.

16.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:18Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Burhaniye'ye kaybetti
Belediye Kadın takımı deplasmanda karşılaştığı 'ye 77-47 mağlup oldu.

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı, Kadınlar Bölgesel Lig 7. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı grubun favori takımlarından Burhaniye Belediyespor'a 77-47 mağlup oldu.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediyespor Baş Antrenörü Ceyhan Önk: "Ligin favorilerinden biriyle oynadık. Takımımızın önemli oyuncuları erken faul problemi yaşadı. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Cumartesi günü kendi sahamızda oynayacağımız Pota Bordo Mavi maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyoruz." dedi. - MANİSA

Burhaniye, basketbol, Turgutlu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:50 DHA YURT BÜLTENİ-19 - Haber
17:50 Estonya "tezgahtar kız" ifadeleri için Finlandiya'dan özür diledi - Haber
17:50 Antalya'da otomobil açıköğretim bürosuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
17:49 SARIKAMIŞ'TA KAYAK MERKEZİNDEKİ OTELDE YANGIN ÇIKTI-2 - Haber
17:49 Kırmızı ışıkta ölüme neden olan sürücüye 5 yıl hapis - Haber
17:38 Daninmarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Haber
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Haber
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Haber
16:43 Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama - Haber
16:10 Ofisinin önünde ölü bulunan eski subayın otopsi sonuçları ortaya çıktı - Haber
16.12.2019 17:53:10