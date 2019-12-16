Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Burhaniye'ye kaybetti

Turgutlu
Belediye Kadın Basketbol
takımı deplasmanda karşılaştığı Burhaniye
'ye 77-47 mağlup oldu.
Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı, Kadınlar Bölgesel Lig 7. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı grubun favori takımlarından Burhaniye Belediyespor'a 77-47 mağlup oldu.
Maç sonu açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediyespor Baş Antrenörü Ceyhan Önk: "Ligin favorilerinden biriyle oynadık. Takımımızın önemli oyuncuları erken faul problemi yaşadı. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Cumartesi günü kendi sahamızda oynayacağımız Pota Bordo Mavi maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyoruz." dedi. - MANİSA