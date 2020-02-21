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Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı evinde son maçına çıkıyor

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı 23 Şubat Pazar günü kendi sahasında oynayacağı son maçta saat 14.00'da Burhaniye ile karşılaşacak.

21.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:59Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı evinde son maçına çıkıyor
Belediye Kadın takımı 23 Şubat Pazar günü kendi sahasında oynayacağı son maçta saat 14.00'da ile karşılaşacak.

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginde son 3 haftaya girildi. Turgutlu Belediye Kadın Basketbol kendi sahasında oynayacağı son maçta Burhaniye Belediyesi ile karşılaşacak. Pazar günü Yıldırım Beyazıt Salonunda oynanacak müsabaka saat 14.00'da başlayacak.

Son maçta taraftarları yanlarında görmek istediklerini belirten Turgutlu Belediye Baş Antrenörü Ceyhan Önk, "Şampiyonluk adaylarından Burhaniye ile çok zorlu bir maç oynayacağız. Bu maçta taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. İçeride oynayacağımız son maçta taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz." diyerek tüm taraftarları karşılaşmaya davet etti. - MANİSA

Burhaniye, basketbol, Turgutlu, Spor

Kaynak: İHA

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