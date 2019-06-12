Turgutlu Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını yaptı

Kaynak: İHA

Turgutlu Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında gerçekleşti.Haziran ayı meclis toplantısı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığından gerçekleşti. Belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda yedi gündem maddesi görüşülerek karara balandı. Gündemin ilk maddesi olan 2019 mayıs ayı olağan meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.Haziran ayı meclis toplantısında ilk olarak Mayıs ayı toplantısına ait toplantı tutanakları ve meclis kararları oylandı, oy birliği ile kabul edildi. 2. gündem maddesi olan belediyede çalışan memurların performans değerlendirme yönetmeliğinin kabulü hususu görüşüldü. Çalışan memurların ödüllendirmesine yönelik madde oy birliği ile kabul edildi. Diğer gündem maddesi ise yol katılım payı alınması hususuydu. Katılım payı alınmaması yönünde daha önceki dönemlerde alınan kararın devam etmesi yönünde görüş birliğine varıldı. Güneş Enerjisi Santrali projeleri kapmasında Belediye Başkanı Çetin Akın'a ve İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Biçer'e yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından kullanılan ve belediye envanterine kayıtlı aracın tahsis süresinin uzatılması maddesi oy birliği ile kabul edildi. Önceki dönemlerde 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı hakkındaki meclis kararının iptal edilmesi maddesine CHP ve BBP üyeleri kabul, MHP ve AK Parti meclis üyelerinin red oyu verdi. Yapılan oylama sonucu madde 15'e 13 oy çokluğu ile kabul edildi. Daha önce alınan ilave ve revizyon kararı ise iptal edildi.Dilek ve Temenniler'in sonunda konuşan Başkan Akın, "Havaların ısınması nedeniyle sineklerle ilgili çok şikayet geliyor. Büyükşehirin hizmet alanı içerisinde olan bir konu. Maalesef larva dönemi kaçırılmış durumda. Büyükşehir belediyesi de Pazartesi günü itibariyle 3'er kişilik ekipler kurdu. 61 mahallenin hepsine hizmet vermeye başladı. Bu konuda vatandaşlarımızın sıkıntısı var bilgi vermek istedim. 2. bir konu; Atatürk Bulvarı, Manisa Yolu, Piyaleoğlu Caddesi, Akçakmak Yolu, Cumhuriyet Caddesi, Son Sokak yani Turgutlu'nun ana arterlerinin hepsi büyükşehire bağlı, yani hepsi devredilmiş geçmiş dönemlerde. Buradaki temizlik işleriyle alakalı sıkıntıları biz çözüyoruz. Görev alanımız olmamasına rağmen çözüyoruz fakat maalesef sosyal medyada bazı vatandaşlar sanki bizim görev alanlarımızmış gibi yapılan ya da yapılmayan her işten bizi sorumlu tutuyorlar. Yol kenarında çıkan taşlardan bile Turgutlu Belediyesini sorumlu tutuyorlar. Turgutlu'nun ana arterleri ve prestij caddeleri büyükşehir belediyesine ait. O arkadaşların hizmet vermekte eksik kaldığı noktalarda da biz temizlik işleri müdürlüğü ekiplerimiz tarafından hizmetlerini aksatmadan çalışmalar devam ediyor. Irlamaz 2. Etapla ilgili sürekli yangın haberleri paylaşılıyor. Bu bölgede büyükşehire ait. Orada 1253 kurumuş ağacımız vardı. Yaklaşık bir haftadan beri o ağaçları sökmeye çalışıyoruz, kurumuş olan otları temizlemeye çalışıyoruz. Ben bu konularla alakalı vatandaşlarımızı bilgilendirmek istedim. Büyükşehirin görev alanında olan işlerde de biz gücümüz yettiğince, personelimiz yettiğince de katkı sunmaya çalışıyoruz. Ben alınan kararların Turgutlu'muza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA