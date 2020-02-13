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Turgutlu Belediyesi Çankaya deplasmanında

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Ankara'da Cuma günü saat 14.00'da başlayacak müsabakada Çankaya Üniversitesi Gelişim ile karşılaşacak.

13.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:19Turgutlu Belediyesi Çankaya deplasmanında
Belediyesi Kadın Ankara'da Cuma günü saat 14.00'da başlayacak müsabakada Çankaya Üniversitesi Gelişim ile karşılaşacak.

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Kadın Bölgesel Basketbol Ligi 15. haftasında Ankara Arı Koleji Olimpik Salonunda Çankaya Üniversitesi Gelişim ile karşılaşacak. Cuma günü oynanacak müsabaka saat 14.00'da başlayacak. Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol 6 galibiyet 6 mağlubiyet ile topladığı 18 puan sonucu 6. sırada bulunuyor.

Turgutlu Belediye Baş Antrenörü Ceyhan Önk, "Ligde 1 basamak üstümüzde bulunan Çankaya Üniversitesi Gelişim ile çok zor bir maç oynayacağız. Play-Off hedefimiz için kazanmamız gereken bir maç. Kendi oyunumuzu oynayarak sert savunma ve hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalışacağız. İnşallah Turgutlu'ya güzel bir sonuçla döneriz." dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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